Scorende Hakim Ziyech straalt van geluk: ‘We kunnen iedereen verslaan’

Zondag, 9 mei 2021 om 08:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:57

Hakim Ziyech groeide zaterdag uit tot de eerste speler van Chelsea sinds Eden Hazard in 2016/17 die minimaal tweemaal in één seizoen tegen Manchester City trefzeker is. Mede dankzij de gelijkmaker van de Marokkaans international boog het team van manager Thomas Tuchel een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning in de Premier League. Chelsea won medio april ook al van Manchester City, in de halve finale van de FA Cup, en toen was de ex-speler van onder meer Ajax doorslaggevend met de winnende treffer: 1-0.

Ziyech gaf zaterdag zijn visitekaartje af in het Etihad Stadium, waar men eigenlijk een kampioensfeestje had gedacht te vieren. Geen enkele speler van beide teams had meer pogingen op doel dan de spelmaker: drie.” Ik ben heel blij. We hebben wel een klein feestje in de kleedkamer, want we wilden de derde plek en die hebben we nu”, vertelde een stralende Ziyech voor de camera van beIN SPORTS.

Nog geen kampioen van Engeland ?? Chelsea wint knap op bezoek in het Etihad Stadium, waardoor de ploeg van Pep Guardiola nog geen feestje kan vieren: 1-2 ?? Hakim Ziyech en Marcos Alonso scoorde namens The Blues ??#ZiggoSport #PremierLeague #MCICHE pic.twitter.com/jiWnAFW6f5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2021

“Vooraf waren er allerlei randzaken: dezelfde tegenstander als in de Champions League-finale, zij konden kampioen worden. . . Maar we wisten dat we ons eigen spel moesten spelen. Ik ben blij dat ons dat is gelukt.” Over drie weken staan beide ploegen voor de derde keer in korte tijd tegenover elkaar als de finale van de Champions League op het programma staat. Veruit de belangrijkste confrontatie van de drie. “Natuurlijk geeft dit vertrouwen, maar over drie weken zal het weer heel anders zijn”, benadrukte Ziyech.

“Er komen eerst nog veel andere wedstrijden. Pas zodra die finale dichtbij komt, zullen we ons daar weer op focussen, maar we hebben laten zien dat we iedereen kunnen verslaan.” De derde plaats in de Premier League lijkt het hoogst haalbare voor Chelsea, daar nummer twee Manchester United drie punten meer én twee duels minder heeft gespeeld. Arsenal (thuis), Leicester City (thuis) en Aston Villa (uit) zijn de laatste opponenten in competitieverband. Op 15 mei spelen the Blues de FA Cup-finale tegen Leicester City.