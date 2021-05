Lewandowski scoort erop los in 6-0 zege en heeft Duits record bijna te pakken

Zaterdag, 8 mei 2021 om 20:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:33

Bayern München heeft het landskampioenschap opgeluisterd met een klinkende zege op Borussia Mönchengladbach. Enkele uren na de nederlaag van RB Leipzig bij Borussia Dortmund (3-2), voldoende voor de 31e landstitel van der Rekordmeister, was het team van Hansi Flick met 6-0 te sterk voor die Fohlen. Smaakmaker was Robert Lewandowski met drie treffers en een assist. De Pool staat nu, met nog twee speeldagen te gaan op liefst 39 competitietreffers en is daarmee nog maar één goal verwijderd van het Bundesliga-record van Gerd Müller in 1971/72: 40 stuks.

In de eerste 45 minuten was Borussia Mönchengladbach de speelbal van een zeer sterk Bayern, dat in alle facetten van het spel de betere was en met veel voetbalvreugde een ruststand van 4-0 op het scorebord zette. In de tweede speelminuut maakte Lewandowski zijn snelste Bundesliga-treffer ooit: na voorbereidend werk van Thomas Müller en David Alaba op links kon de Pool de bal ongehinderd aannemen en in de verre hoek mikken. Twintig minuten later volgde de 2-0: Ramy Bensebaini gleed uit, waarna de bal via Kingsley Coman en Jamal Musiala bij Müller terechtkwam. De Duitser schoot de bal met links, via Denis Zakaria, achter doelman Yann Sommer.

?? Robert Lewandowski heeft nog twee doelpunten nodig om het record van Gerd Müller te evenaren (40 goals in één seizoen). Het is ook de 200ste treffer in dienst van @FCBayern voor de Poolse spits. pic.twitter.com/XKA8IJ0Ad1 — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2021

De tweede treffer van Lewandowski, in minuut 34, mocht er absoluut zijn. De aanvaller nam een pass van Müller in één keer op zijn slof met een halve omhaal en de bal verdween in de korte hoek achter Sommer: 3-0. Vlak voor de pauze speelde Lewandowski ook een rol in de vierde treffer van der Rekordmeister. Stefan Lainer verspeelde de bal aan Alphonso Davies, die de bal bij Lewandowski bezorgde. De Pool had twee man voor zich en gaf de bal aan Coman, die het leer had in de verste hoek schoot: 4-0.

Na ruim een uur spelen, enkele minuten na de entree van Leroy Sané, Leon Goretzka en Serge Gnabry, completeerde Lewandoski zijn hattrick. De VAR constateerde een handsbal van Florian Neuhaus bij een grote kans voor Bayern in het strafschopgebied en de Pool faalde niet vanaf elf meter: 5-0. Twintig minuten voor tijd kwamen ook Javi Martinez en Tanguy Nianzou nog binnen de lijnen, maar voor laatstgenoemde zat het duel er na enkele minuten al op toen hij aan de noodrem trok jegens Breel Embolo.

Ondanks de ondertalsituatie maakte Bayern er ook nog 6-0 van: op aangeven van Gnabry tekende Sané vijf minuten voor tijd voor de zesde treffer. De resterende competitieduels met SC Freiburg (uit) en FC Augsburg (thuis) zullen voor Bayern ongetwijfeld in het teken staan van het bewerkstelligen van het record voor Lewandowski.