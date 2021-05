Bart Vriends schrok van ontmoeting met Baudet: ‘Hij zegt waanzinnige dingen’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 12:38 • Laatste update: 12:42

Bart Vriends is niet alleen verdediger van Sparta Rotterdam, maar is ook actief in het medialandschap. Hij heeft een wekelijkse rubriek in praatprogramma De Vooravond en maakt sinds vorig jaar wekelijks de Cor Potcast met collega-voetballers Maarten de Fockert en Thomas Verhaar. In de podcast 'waar randzaken, bijzaken en een beetje voetbal dwars door elkaar heen lopen', waren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart diverse politici te gast. Aan het gesprek met Thierry Baudet bewaart Vriends geen goede herinneringen, vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

Vriends noemt de uitzending met de Forum voor Democratie-voorman 'erg taai en ongemakkelijk'. "Ik vond hem vanaf het begin onaangenaam, ongeïnteresseerd en provocerend. Hij wilde onze hand schudden. Toen we weigerden, zei hij: ‘Geloven jullie in die onzin?’", blikt Vriends terug. "Hij zegt waanzinnige dingen, en dan is het niet heel raar als je daar wat tegen inbrengt. Direct kwam die reflex dat we hem aan het framen waren. Alsof we doorgewinterde journalisten of politici zijn die het al jaren op hem voorzien hadden, in plaats van drie nieuwsgierige profvoetballers."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vriends, die een bachelordiploma Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam behaalde en daarna de master Journalistiek deed aan de Erasmus Universiteit, staat in de voetballerij onder meer bekend om zijn algemene kennis en maatschappelijke betrokkenheid. "Sinds ik heb meegedaan aan De Slimste Mens en er een filmpje rondging op internet waarin ik allerlei hoofdsteden over de hele wereld opnoem, word ik weleens neergezet als de slimste speler in de Eredivisie. Maar dat is niet zo, hoor", knipoogt hij.

In het interview wordt de 29-jarige Spartaan een dilemma voorgelegd: 'diepe denker of druistige doener'? "Ik kies voor diepe denker, hoewel je als voetballer het best alleen maar kunt denken: ik ben gewoon de beste. Ik vind die zelfverzekerde types, zoals Memphis Depay, mateloos fascinerend. Zo’n mindset helpt heel erg. Twijfelen is een slecht idee in topsport", beseft Vriends. "Het is overigens niet zo dat je, als je hoogopgeleid bent of makkelijk kunt leren, ook op het veld de slimste dingen doet. Dat kun je aan mijn spel wel zien, haha."