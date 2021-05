‘Ik was heel dicht bij een overstap naar Barcelona en ik sprak al met Messi’

Donderdag, 6 mei 2021 om 19:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

Lautaro Martínez bevestigt dat hij afgelopen zomer heel dicht bij een overgang naar Barcelona was. De 23-jarige aanvaller van Internazionale zag de transfer op het laatste moment afketsen vanwege de grote financiële problemen bij Barça. Martínez bleef zodoende bij Internazionale en gaat volgens la Gazzetta dello Sport binnenkort om tafel met de clubleiding over verlenging van zijn contract.

Afgelopen zomer gingen langdurig hardnekkige geruchten over de belangstelling van Barcelona voor Martínez. De Catalanen zagen er op het laatste moment vanaf om de ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in het contract van de Argentijn te betalen. "Ik was echt heel dicht bij Barcelona en ik sprak er ook al met Lionel Messi over", zegt de aanvaller in gesprek met de Argentijnse tak van ESPN.

Martínez is achteraf blij dat de transfer geen doorgang vond. "Het bleek de juiste beslissing te zijn, omdat we dit seizoen kampioen zijn geworden met Inter. Het is gewoon ongelooflijk om de Scudetto te winnen bij zo'n belangrijke club", aldus de Zuid-Amerikaan, die al eerder naar Spanje had gekund. "Real Madrid wilde me twee keer halen toen ik nog in jeugd van Racing zat, maar ik wilde eerst doorbreken in Argentinië en ben pas naar Europa gegaan toen ik er klaar voor was." Dat gebeurde in 2018, toen Internazionale 25 miljoen euro overmaakte aan Racing voor Martínez.

De centrumaanvaller speelde dit seizoen een belangrijke rol in het kampioenschap van Internazionale, door in 34 competitieoptredens 15 keer te scoren en 8 assists af te leveren. Martínez ligt nog twee jaar vast bij Inter, dat zijn contract dolgraag wil verlengen. De spits brak onlangs met zijn zaakwaarnemer, die op hoofdlijnen al een akkoord had bereikt met de club over een nieuwe verbintenis. Daarin zou Martínez één jaar bijtekenen en zou de ontsnappingsclausule verdwijnen. Inter gaat volgens la Gazzetta dello Sport binnenkort praten met Alejandro Camano, de nieuwe zaakwaarnemer van Martínez, om tot een soortgelijke overeenkomst te komen.