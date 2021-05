Infantino stuk milder voor Super League-clubs: ‘Populistisch om dat te doen’

Woensdag, 5 mei 2021 om 16:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:16

Gianni Infantino is geen voorstander van een straf voor de twaalf clubs die achter de plannen van de Super League zitten, zo heeft hij aangegeven in een interview met L'Equipe. De voorzitter van de FIFA zag toe hoe het plan van de zogeheten founding fathers binnen 48 uur werd afgeschoten door de rest van de voetbalwereld en daarmee uitdraaide op een fiasco. Infantino geeft de voorkeur aan een goed gesprek om samen tot eventuele hervormingen in het voetbal te kunnen komen.

Het is nog onduidelijk of de clubs die achter de plannen van de Europese topcompetitie zitten ook daadwerkelijk gestraft worden voor hun daden. De onvrede over de Super League leeft niet alleen bij de UEFA. Elf Serie A-clubs, te weten AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma en Cagliari, hebben onlangs een brief verstuurd aan Serie A-voorzitter Paolo Dal Pino met het verzoek om de Italiaanse deelnemers Juventus, Internazionale en AC Milan te straffen. De Premier League heeft maandag kenbaar gemaakt dat Engelse clubs een verklaring moeten tekenen om de Super League of een variant daarop in de toekomst te voorkomen.

"Er wordt snel gezegd dat je moet straffen", vertelt Infantino in gesprek met bovengenoemde Franse krant. "Dat is populair of soms zelfs populistisch om te doen. Maar je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Als je een club straft, straf je ook de spelers, de trainers en de fans die er niets mee te maken hadden." De voorzitter van de wereldvoetbalbond geeft dan ook de voorkeur aan een dialoog, waarin hij een oplossing hoopt te vinden voor de verschillende denkbeelden binnen de voetballerij.

48 uur na de aankondiging van de exclusieve competitie werd het concept afgeschoten en behoorden de plannen tot het verleden. Bijna alle twaalf de clubs hebben zich inmiddels teruggetrokken en wat overblijft waren excuses van voorzitters. "Het plan was onaanvaardbaar en onvoorstelbaar", gaat Infantino verder. "Eventuele sancties dienen eerst van de nationale bonden te komen en pas daarna van de UEFA en de FIFA. Maar ik geef altijd de voorkeur aan een dialoog, ook in de meest delicate kwesties. We zullen goed moeten luisteren naar elkaar om te kunnen begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen."

Aleksander Ceferin liet eerder nog weten wél hard te willen optreden tegen de founding fathers van de Super League. Volgens de voorzitter van de UEFA dienden de clubs de harde consequenties te aanvaarden van hun acties. Ceferin is vooral boos op de bestuursleden van Juventus, Real Madrid en Barcelona, die hij vergelijkt met mensen die denken dat de aarde plat is. De bestuurder is een stuk milder voor de zes Engelse clubs, omdat de deelnemers uit de Premier League al heel snel uit de Super League stapten.