‘Scenario met Sneijder kan zich wederom voordoen als Inter hem strikt’

Woensdag, 5 mei 2021 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:55

Als het aan Massimo Moratti ligt gaat Internazionale er komende zomer alles aan doen om N'Golo Kanté naar Milaan te halen. De naam van de middenvelder van Chelsea zoemt steeds vaker rond bij de kersverse landskampioen van de Serie A, die volgens Moratti een goede slag zou slaan met de komst van de defensieve middenvelder. De voormalig voorzitter van Inter wijst daarbij naar Wesley Sneijder. De Nederlander won in het seizoen 2009/10 de treble met Inter door beslag te leggen op de landstitel, de Champions League en de beker.

Sinds de komst van Antonio Conte naar Inter wordt de naam van Kanté steeds vaker genoemd bij de Milanese grootmacht. De twee werkten in het verleden samen bij Chelsea en zouden bij Inter herenigd moeten worden volgens Moratti. Tot een transfer kwam het tot op heden echter nog niet. "Hij is een speler die alle kwaliteiten heeft om dit team op de best mogelijke manier te laten renderen", begint Moratti zijn lofzang tegenover Sky. "Ik denk dan terug aan de tijd dat we Wesley Sneijder hadden. We waren op dat moment al heel sterk, maar hij versnelde het spel dusdanig dat we niet alleen sterker werden, maar uitzonderlijk goed waren."

Moratti diende tussen 1995 en 2013 als voorzitter bij Inter en beleefde in die periode meerdere grote successen met de club die afgelopen zondag voor het eerst sinds 2010 weer eens landskampioen werd. Conte werd daarmee de eerste trainer sinds José Mourinho die Inter aan de titel hielp. Moratti kijkt graag alvast vooruit naar komend seizoen, waarin Kanté in zijn ogen het ontbrekende puzzelstukje zou kunnen zijn om het huidige succes door te trekken. "Het scenario met Sneijder kan zich wederom voordoen als Inter Kanté zou weten te strikken. Ik zeg dit alleen als fan, omdat ik weet hoe moeilijk het is om een speler van dat kaliber binnen te halen."

Kanté staat woensdagavond met Chelsea in de halve finale van de Champions League, als hij met zijn ploeg een 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd tegen Real Madrid over de streep moet zien te trekken voor een plek in de finale. Manager Thomas Tuchel had op de afsluitende persconferentie in aanloop naar die clash lovende woorden over voor zijn Franse sterspeler. "Ik heb in het verleden gedroomd om met hem samen te mogen werken. Bij mijn vorige clubs heb ik gevochten om hem binnen te halen en nu is het eindelijk zover. Hij heeft veel titels gewonnen, behalve de Champions League. Ik weet zeker dat hij er alles aan zal doen om ook die titel te winnen."

De laatste en tevens eerste keer dat Chelsea beslag legde op de Champions League was in het seizoen 2011/12, toen de ploeg in de finale na strafschoppen afrekende met Bayern München. Kanté droeg toen nog het shirt van Boulogne, momenteel uitkomend op het derde niveau in Frankrijk. "Het is bijzonder om te zien wat hij doet met zijn mentaliteit", gaat Tuchel verder. "Kanté is een echte teamspeler die alles geeft voor zijn ploeggenoten en in staat is om iedereen te helpen. Hij is een hele bescheiden en rustige man. Hij is de man die je nodig hebt om titels te winnen. Daarom ben ik zo blij dat hij hier is. Voor mij is hij een voorbeeld voor velen. Een aanwinst voor ieder team. Hij is de sleutel tot succes, dat zal tegen Real Madrid ook zo zijn."