Vink noemt punt van kritiek richting Ten Hag: ‘Daar gaat het af en toe mis’

Zondag, 2 mei 2021 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:06

Marciano Vink heeft zondagmorgen in Goedemorgen Eredivisie lichte kritiek geuit op Erik ten Hag. De oefenmeester van Ajax, die deze week zijn contract met een jaar verlengde bij de Amsterdammers, zou volgens de analist van ESPN te veel wisselen volgens een standaard patroon en de oud-speler wijst daarbij naar spelers als Donny van de Beek, Kasper Dolberg en Lasse Schöne. Vink is van mening dat Ten Hag niet naar status moet kijken en vaker de vorm van de dag moet laten meewegen bij zijn keuze om te wisselen.

"Wat ik ontzettend knap vind, is dat hij zich de afgelopen drieënhalf jaar goed ontwikkelt heeft", begint Vink positief. "Ook over het inpassen van jeugdspelers. Dat ze niet meer eerst vijftig wedstrijden bij Jong Ajax moeten hebben gespeeld voordat hij er überhaupt naar kijkt. Ik vind ook dat hij naar de pers en het publiek toe veel opener is geworden en zijn analyses na afloop van een wedstrijd zijn geen algebra meer. Je kunt er nu eindelijk een beetje duidelijkheid in krijgen. Ik heb ook heel vaak naar zijn reactie gekeken na afloop van een wedstrijd dat ik dacht: Naar welke wedstrijd heb jij gekeken?"

Over het inpassen van jeugdspelers is ook Edwin van der Sar positief. De algemeen directeur, die zondagochtend ook in de studio aanwezig is, geeft aan dat Ten Hag een goede relatie onderhoudt met Marc Overmars. "Het contact tussen Marc Overmars en Erik Ten Hag is fantastisch", vertelt Van der Sar. "Maar ook het contact met jeugdtrainers en scouts. Het is niet alleen een trainer die het doet. Daar staat een heel voetbalapparaat omheen. Het doorstromen van jeugdspelers is ook de kwaliteit van Saïd Ouaali (hoofd jeugdopleiding bij Ajax, red.) en de jeugdtrainers. Ik vind het positief dat Erik en Marc zo'n goede klik hebben."

De contractverlenging van Ten Hag kwam enigszins onverwachts, daar de oefenmeester in de Engelse media werd gezien als topkandidaat om als permanente opvolger van José Mourinho aan de slag te gaan bij Tottenham Hotspur. Volgens de berichtgeving stond Ten Hag open voor die kans. Van der Sar is content met de nieuwe verbintenis van de 51-jarige trainer. "Ik denk dat Erik rustiger is geworden", vertelt Van der Sar. "Erik is altijd overtuigd van zichzelf, dat is een hele goede eigenschap om te hebben. Er wordt weleens anders naar heb gekeken en dat is niet eerlijk. Er wordt hard en goed gewerkt. Journalisten zouden graag overal bij willen zijn, maar dat staan wij niet toe natuurlijk. Dus jullie hebben alleen een zondag waarop je een oordeel kan vellen. Dat is weleens niet eerlijk."

Vink is het hoofdzakelijk eens met de woorden van de algemeen directeur van Ajax, maar grijpt het moment tevens aan om een punt van kritiek te uiten. "Na alle mooie woorden wil ik nog wel één dingetje aanstippen waarbij ik vind dat hij nog heel veel progressie kan boeken", aldus Vink. "Dat is iets wat we in drieënhalf jaar veel hebben gezien en ook regelmatig terugkomt. Dat zijn de zogeheten usual suspect wissels. Wissels waarvan we weten: die gaat er waarschijnlijk uit, ondanks dat Hakim Ziyech slecht speelt of Dusan Tadic geen bal raakt. Je zag dat Van de Beek vaak als standaard wissel werd gebruikt, terwijl Van de Beek best goed speelde, twee keer scoorde en niemand begreep waarom Van de Beek eruit werd gehaald."

Na het vertrek van Van de Beek naar Manchester United gunde Ten Hag die twijfelachtige eer volgens Vink aan anderen. "Toen is het overgegaan op Dolberg, Schöne, nu is het Antony. Eigenlijk, in de bekerfinale, werd Antony eruit gehaald terwijl iedereen eindelijk het gevoel had dat Antony er weer was. Tegen AS Roma werd er weer een usual suspect wissel toegepast met Edson Álvarez die eruit gehaald werd waardoor de hele balans uit het team ging. Op dat moment had hij Gravenberch eruit moeten halen die minder speelde. Dat vind ik nog wel een punt van kritiek en ontwikkeling, naar mijn mening. Dat hij af en toe degene moet wisselen die niet in vorm is of niet goed speelt. Ongeacht status. Daar gaat het af en toe nog een beetje mis in mijn ogen."