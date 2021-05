Mvogo vreest komst van Drommel niet: ‘Uitstekend dat hij gekocht is’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 17:38 • Jeroen van Poppel

Yvon Mvogo weet nog niet zeker of hij ook volgend seizoen voor PSV speelt. De 26-jarige doelman zou kunnen worden teruggeroepen door RB Leipzig, de club waarvan de Eindhovenaren hem voor twee seizoenen hebben gehuurd. Mvogo hoopt echter bij PSV te blijven om de concurrentie aan te gaan met Joël Drommel, die komende zomer overkomt van FC Twente.

Het is nog onduidelijk wat de plannen van Leipzig met Mvogo zijn. De Zwitser fungeerde drie seizoenen als reservedoelman bij de Bundesliga-club en werd afgelopen zomer uitgeleend aan PSV. Onder Roger Schmidt werd Mvogo de onbetwiste nummer één onder de lat en speelde hij tot nu toe 39 officiële duels. "Niks is nog zeker", zegt Mvogo tegenover het Eindhovens Dagblad over volgend seizoen. "Ik ga mijn plek bij PSV verdedigen als Leipzig me niet terugroept. Of en wanneer ze dat willen doen, weet ik oprecht niet."

Mvogo spreekt de hoop uit in Eindhoven te blijven. "Ik wil heel graag bij PSV blijven en vind het uitstekend dat de club Drommel heeft gekocht. Dat is een teken van ambitie. Een club met de status en doelstellingen van PSV heeft twee goede keepers nodig. Aangezien ik na dit seizoen nog maar een jaar onder contract sta en Lars Unnerstall vertrekt, moest PSV met het oog op de toekomst iets doen." Laatstgenoemde gaat overigens transfervrij van PSV naar FC Twente.

Verder spreekt Mvogo waardering uit voor de kans die Schmidt hem bij PSV heeft gegeven. "Voor heel PSV en zeker voor de trainer vind ik het ongelooflijk jammer dat we geen prijs hebben gepakt, maar voor volgend seizoen ben ik heel optimistisch", aldus de goalie. "Er kan echt iets moois ontstaan bij PSV en ik wil er graag deel van uitmaken."