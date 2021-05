‘Topvoetballers vinden het hard, ik weet dat Frenkie elke aflevering kijkt’

Zondag, 2 mei 2021 om 16:00

Soufiane Touzani is op een missie: hij wil de voetbalpleintjes weer van hun ouderwetse glorie voorzien. Vroeger, toen de 34-jarige straatvoetballer zelf nog kind was, voelde het betonnen veldje als een soort stadion waar altijd druk was. Verliezen betekende meestal minimaal een uur wachten en de spanning was om te snijden. In het interviewprogramma Kopstukken vertelde Touzani aan Voetbalzone al over zijn ambitieuze project FC Straat, de grootste (online) voetbalclub van Nederland. Inmiddels heeft hij dat uitgebreid met zijn nieuwe concept Street Captains, waarin zowel de pleintjes als de praatjes een grote rol spelen.

Door Justus Dingemanse

“Nederland heeft een prachtige sportieve infrastructuur. Nergens zijn zoveel mooi aangelegde pleintjes en veldjes als hier, maar de lifestyle van de jeugd is veranderd”, begint hij zijn betoog. “Social media, FIFA, Fortnite en YouTube, ik ben er natuurlijk niet op tegen, maar de pleintjes blijven te vaak leeg. Er mist een stuk urgentie.” Zelf heeft hij met Touzani TV een van de meest succesvolle YouTube-kanalen van Nederland, maar hij zag in de coronaperiode dat de interesse in voetbal wat afnam. Met zijn nieuwe concept is de aandacht echter weer helemaal terug: “Je wilt echt niet weten hoe goed de video’s scoren! Ze gaan allemaal viral, dit extreme succes hadden wij niet verwacht.”

Met FC Straat bouwde hij een online platform voor jeugd dat draait om de drieslag voeding, training en ontspanning. Door gratis lid te worden krijgen leden exclusieve video’s met tips op deze gebieden. Maar er was iets extra’s nodig om zijn doel waar te maken: “Ik wil proberen om jong en oud vier uur per week extra op straat te laten voetballen. Dan wordt voetballend Nederland beter. Daarom zijn we begonnen met een online competitie: Street Captains. Het concept is simpel: vijf spelers met een aanvoerdersband die net zolang blijven staan tot ze verslagen worden en de band bij vijf nieuwe spelers om de arm moeten doen.”

De spanning van het pleintje wordt gemixt met elementen afkomstig uit het UFC. “Om de competitie aan te moedigen en de spanning op te voeren, beginnen we met een persconferentie. Daarna laten we ze elkaar nog een beetje uitdagen voor ze gaan spelen. We hebben een league voor volwassen, jongens onder-13 en onder-15, en meisjes onder-13. Inmiddels krijgen we honderd tot duizend aanvragen per dag. Leden uit het hele land willen de uitdager zijn!” Onder meer influencer Summer de Snow en Lina Touzani (what’s in a name?) maken furore bij de jonge meiden, wat voor veel aandacht zorgt onder het jonge publiek. Maar ook de grote namen uit het vaderlandse voetbal zijn enthousiast.

“Echte voetballers weten dat dit de shit is. Ik heb al filmpjes van Sneijder en Van Persie gekregen en ik weet dat Frenkie elke aflevering kijkt. Ze komen zelf van de pleintjes en vinden het hard. Ook de locaties waar gespeeld wordt zoals in het STRAAT Museum in Amsterdam, op de SS Rotterdam en onder de Van Brienenoordbrug helpen daarbij”, vertelt Touzani. De volgende stap is een 'credible' competitie waarbij leden zich kunnen kwalificeren op pleintjes in het hele land. “Vanuit daar ontstaat de ‘road to the finals’ en je begrijpt natuurlijk wel dat ik uiteindelijk toe wil naar een Straatvoetbalzone!”, sluit hij lachend af.