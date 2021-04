Zirkzee looft carrièreswitch Feyenoorder: ‘Geweldig, veel succes maatje’

Vrijdag, 30 april 2021 om 23:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:15

Splinter de Mooij is na dit seizoen niet langer profvoetballer. De negentienjarige middenvelder van Feyenoord kondigt vrijdag op zijn Instagram-pagina aan dat hij de voorkeur geeft aan een opleiding tot arts, wat niet te combineren is met een leven als voetballer. De Mooij maakt sinds medio 2013 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. In 2018 tekende hij nog een driejarig contract in De Kuip, maar een doorbraak in Rotterdam zal er dus niet meer van komen. Het jeugdproduct kwam nooit uit in de hoofdmacht van de club.

"Toen ik in 2013 werd gescout door Feyenoord en later mijn eerste profcontract tekende kwam mijn droom om profvoetballer te worden uit", zo schrijft de Mooij in zijn post op Instagram. "Na zeven geweldige jaren bij Feyenoord heb ik vandaag Feyenoord laten weten de club te zullen verlaten om mijn tweede droom waar te gaan maken namelijk om arts te worden. In september van dit jaar start ik met mijn studie geneeskunde." De middenvelder is vooral dankbaar richting Feyenoord. "Bedankt Feyenoord, de staf van Feyenoord Academy en Key Sports voor de prachtige opleiding en begeleiding die ik van jullie heb gekregen. En voor mijn teamgenoten: dank voor de vriendschappen en alles wat we samen hebben meegemaakt!"

Onder meer Joshua Zirkzee reageert via Instagram op de beslissing van De Mooij om zijn profbestaan voortijdig vaarwel te zeggen. "Geweldenaar, veel succes maatje", laat de aanvaller van Bayern München, op huurbasis actief voor Parma, weten over de speler die hij kent van hun gezamenlijke periode in Rotterdam-Zuid. Ook Lutsharel Geertruida heeft respect voor de keuze van de jonge Feyenoorder. "Succes Splint." Er zijn daarnaast ook steunbetuigingen van onder meer Tahith Chong, Naoufal Bannis, Jordy Wehrmann en Wouter Burger.

De reacties van onder meer Joshua Zirkzee en Lutsharel Geertruida.