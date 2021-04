‘Dat is Ten Hag goed afgegaan, waar hij eerst nogal warrig overkwam’

Vrijdag, 30 april 2021 om 20:31 • Rian Rosendaal

Wim Kieft velt een positief oordeel over Erik ten Hag, die deze vrijdag zijn contract bij Ajax verlengde tot de zomer van 2023. De analist denkt dat de trainer goed werk levert in de Johan Cruijff ArenA, met daarbij ook een belangrijke rol voor directeur voetbalzaken Marc Overmars. Bij Ajax blijven is verstandiger dan nu overstappen richting Tottenham Hotspur, is Kieft van mening.

"Met het aanstaande kampioenschap van Ajax moet je concluderen dat trainer Erik ten Hag dit seizoen alles goed heeft gemanaged. Zijn contractverlenging valt daarom best te begrijpen", schrijft Kieft vrijdag in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. De oud-aanvaller denkt dat de Ajax-coach zich als een vis in het water voelt bij de koploper in de Eredivisie. "Hij zal het naar zijn zin hebben, de vrije hand krijgen van directeur voetbalzaken Marc Overmars en de selectie een eigen gezicht kunnen geven. Dan kan je wel naar Tottenham Hotspur verkassen, maar dat is geen club die zich even structureel in de top vier van de Premier League nestelt."

Kieft snapt dat het voor Ten Hag bij Ajax makkelijker werken is dan bij clubs waar het budget een stuk minder groot is en waar geen miljoenen kunnen worden uitgegeven. "Maar als trainer van Ajax moet je kampioen worden, de beker winnen, ver komen in Europa en bij voorkeur overwinteren in de Champions League." Daarnaast was er volgens Kieft voldoende 'te managen' voor Ten Hag. "Hakim Ziyech en Donny van de Beek vertrokken en in de eerste seizoenshelft ontbrak een goede spits, waardoor Ajax in de Champions League werd uitgeschakeld door Atalanta. André Onana nam een fout plaspilletje, Quincy Promes werd verdachte van betrokkenheid bij een steekpartij en Sébastien Haller was door een vergeten vinkje niet speelgerechtigd in de Europa League. En tot slot viel Daley Blind weg als voetbalbrein van achteruit", wordt gewezen op de problemen voor de coach van Ajax.

Ten Hag is sinds zijn entree bij Ajax in januari 2018 behoorlijk gegroeid als trainer, zo geeft Kieft als compliment mee. "Het managen is Ten Hag goed afgegaan, waar hij in zijn eerste jaren nogal warrig overkwam. In zijn uitstraling is hij gegroeid, zegt bijna geen domme dingen meer en bleef altijd rustig." Dat Ten Hag op voetbalgebied koos voor de 'Zuid-Amerikaanse variant' valt volgens Kieft te prijzen. "Uiteindelijk zijn de prestaties dit seizoen vrij normaal voor Ajax als je ziet hoe de club ervoor staat en valt Ten Hag weinig te verwijten."