Feyenoord bereikt akkoord: nieuwe Kuip weer stuk dichterbij

Woensdag, 28 april 2021 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:00

Het nieuwe stadion van Feyenoord lijkt weer een stap dichterbij te zijn gekomen. De Rotterdamse club brengt woensdag namelijk naar buiten dat er akkoord is gegeven voor de Business Case van Feyenoord City. In het deze woensdag gepubliceerde ‘Investeringsmemorandum Nieuw Stadion’ komt naar voren dat Feyenoord er in het eerste seizoen (2025/26) in de nieuwe thuishaven 7,5 miljoen euro op vooruit gaat. Daarnaast onvangt men in het debuutjaar in de nieuwe Kuip 25,4 miljoen euro.

Voor de Business Case is dat voldoende reden om een akkoord af te geven, zo benadrukt Feyenoord in het persbericht van woensdag. "Met het akkoord van Feyenoord is een belangrijke stap gezet richting daadwerkelijke realisatie van het nieuwe stadion, dat een belangrijk onderdeel vormt van de totale gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De komende maanden wordt met vertrouwen doorgewerkt om ook de twee resterende lichten op groen te kunnen zetten", zo valt te lezen op de website van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Feyenoord verder zonder aanvoerder: 'Berghuis is geen moeilijke jongen, dat zegt de buitenwereld' Meer videos

Feyenoord moet de laatste vijftien procent van de financiering van het nieuwe stadion nog rondkrijgen, terwijl er ook nog akkoord moet worden gegeven voor de bouwkosten. De verwachting in Rotterdam-Zuid is dat alle zaken op financieel gebied eind 2021 worden afgerond, zodat in 2022 kan worden gestart met de bouw van het nieuwe onderkomen. Drie jaar later, in 2025, moet dan de opening van de nieuwe Kuip volgen. Commercieel directeur Jos van Dijk legt in een video-interview uit waarom de overgang naar een nieuw stadion noodzakelijk is geworden voor Feyenoord.

"Feyenoord moet groeien", aldus de directeur in Rotterdamse dienst. "Feyenoord haalt op dit moment uit de exploitatie van de onderdelen die ook naar het nieuwe stadion gaan ongeveer 17,5 miljoen. Een dergelijk bedrag gaan we ook minimaal uit het nieuwe stadion halen. Maar er zit ook een weg omhoog in, die gaat naar de 25 miljoen." De kosten van de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion worden geschot op circa 440 miljoen euro. In de nieuwe Kuip is over enkele jaren plaats voor 63.000 bezoekers.