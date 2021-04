Marcelo lijkt return tegen Chelsea om merkwaardige reden te moeten missen

Woensdag, 28 april 2021 om 15:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:42

Het is nog maar zeer de vraag of Zinédine Zidane tijdens de returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea kan beschikken over Marcelo. De verdediger van Real Madrid is opgeroepen om een dag voor de wedstrijd te helpen in een stembureau en moet het duel met Chelsea daardoor mogelijk aan zich voorbij laten gaan. Real heeft aangegeven er alles aan te zullen doen om Marcelo alsnog mee te laten reizen naar Londen.

Medewerkers van de stembureaus in Spanje worden traditiegetrouw willekeurig gekozen door de Spaanse overheid. Zo ook volgende week dinsdag, als in Madrid de verkiezingen worden gehouden. El Mundo wist woensdag te melden dat Marcelo een van de uitgekozen burgers is om te komen helpen op het stembureau. Ook Victor Chust, die in de jeugdopleiding van Real voetbalt, wordt volgende week dinsdag op het stembureau verwacht. Marcelo heeft naast de Braziliaanse ook de Spaanse nationaliteit en kan zodoende worden opgeroepen om te komen helpen. Het levert hem een vrijwilligersbijdrage van 65 euro op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real speelt echter een dag na de verkiezingen de returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea, waar de ploeg het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd moet zien goed te maken. Zidane reist met de selectie op dinsdag af naar Engeland. De club hoopte Marcelo op diezelfde dag al mee te nemen in het vliegtuig, maar lijkt daar nu vanaf te moeten zien. Verschillende redenen om de linksback weg te houden van het stembureau hebben tot op heden niks uitgehaald.

Het afwerken van een voetbalwedstrijd wordt door de Spaanse regering namelijk niet gezien als geldige reden om niet op te komen dagen. Bovendien speelt Real pas een dag later, waardoor de verdediger volgens de autoriteiten simpelweg op woensdag nog kan vliegen. Daar voelt Real niks voor. Dinsdagavond droeg Marcelo nog de aanvoerdersband bij Real, bij afwezigheid van de nog altijd geblesseerde Sergio Ramos. Real had het moeilijk tegen Chelsea, maar sleepte dankzij Karim Benzema wel een punt uit het vuur: 1-1.