‘Steven Berghuis is geen moeilijke jongen, hij wordt moeilijk gemaakt’

Donderdag, 29 april 2021 om 08:00 • Laatste update: 09:31

Steven Berghuis kwam afgelopen weekeinde in het nieuws door een grove charge op het onderbeen van Maximillian Wittek tegen Vitesse (0-0). Het leverde de aanvoerder van Feyenoord een directe rode kaart op en een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Voetbalzone zocht Hedwiges Maduro op om te praten over de rol van Berghuis bij Feyenoord en het succes van Erik ten Hag bij Ajax, de club waar Maduro in het verleden vier jaar onder contract stond.

Door Kalum van Oudheusden

"Aanvallers moeten geen slidings maken", steekt Maduro, als coach verbonden aan Almere City FC Onder-21, van wal. De oud-middenvelder zag de actie van Berghuis met gemengde gevoelens aan. "Zijn intentie was goed. Hij wilde omschakelen en de bal veroveren, alleen de tackle was verkeerd. Je moet dat ook niet uit hem halen. Berghuis is een jongen die het verschil maakt. Hij is geen moeilijke jongen, vind ik. Hij wordt moeilijk gemaakt door de buitenwereld. Ik zou dolblij zijn met een speler als Berghuis in mijn team. Ook qua gedrag. Ik hou daar wel van, jongens die zich uit durven te spreken."

Maduro is nieuwsgierig naar de nieuwe strijdwijze van Feyenoord zodra Arne Slot het na de zomer overneemt van Dick Advocaat. Slot werd eerder dit seizoen door AZ op straat gezet nadat de Alkmaarse clubleiding lucht kreeg van de onderhandelingen tussen de 42-jarige oefenmeester en Feyenoord. "Ik ken hem persoonlijk best aardig", licht Maduro zijn band met Slot toe. "Ik verwacht dat het spel van Feyenoord richting het spel van AZ gaat, zoals we dat kennen van Slot. Het aanvallende spel wat je bij AZ hebt gezien, kunnen we straks bij Feyenoord ook verwachten. Ik verwacht dat het voetballende gedeelte omhoog gaat."

Dat het Feyenoord dit seizoen niet is gelukt om een serieuze gooi naar de landstitel te doen, is volgens Maduro een kwalijke zaak. "Dit is wel een wake up-call. Ik vind dat Feyenoord altijd in de top mee moet doen", is de oud-international van het Nederlands elftal, met achttien caps achter zijn naam, van mening. "De aankopen zijn daarbij super belangrijk. Dat heeft ook met een goede scouting te maken. Je kunt wel geld hebben, maar als je het verkeerd uitgeeft heb je er niks aan. Daar kunnen spelers niks aan doen, dat is aan de clubleiding. Op dat gebied moet Feyenoord in de spiegel kijken, want dat kan natuurlijk veel beter."

Hedwiges Maduro is naast analist van ESPN trainer van Almere City FC Onder-21.

In dat opzicht is Maduro dan ook meer gecharmeerd van Ajax, de club die hij tussen 2004 en 2008 diende als speler. Maduro schrijft het succes van Ajax toe op het conto van Ten Hag en zou er niet raar van opkijken als de trainer van Ajax deze zomer een mooie transfer maakt. "Of hij in staat is om een ploeg als Tottenham Hotspur te leiden? Honderd procent. Zijn kracht is om er een hele goede staf omheen te bouwen. Ook met mensen die de club kennen. Hij weet dat hij niet alles weet. Dat is een hele grote en goede eigenschap. Hij leeft zich in in de club en zoekt daarbij de juiste mensen."

"Ik denk dat zijn visie en strijdplan heel duidelijk is", vervolgt Maduro zijn lofbetuiging aan het adres van Ten Hag. "Ik denk ook dat hij heel goed is met de staf. Michael Reiziger en Winston Bogarde zie je steeds vaker op de voorgrond bij wedstrijden. Hij betrekt iedereen bij het proces. Het is heel herkenbaar voetbal wat je ziet bij Ajax. De speelstijl en de principes blijven altijd hetzelfde, ondanks dat er elk jaar wel spelers vertrekken. Dat lijkt makkelijker dan het is. Alle complimenten aan de staf en vooral de spelers."