Duitse bond bevestigt gesprekken met beoogd opvolger van Löw

Dinsdag, 27 april 2021 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

De kans lijkt groot dat Hansi Flick de nieuwe bondscoach van die Mannschaft wordt. De Duitse voetbalbond (DFB) gaat op korte termijn in gesprek met de huidige trainer van Bayern München, zo bevestigt een woordvoerder tegenover het persbureau SID. Flick is in beeld als opvolger van Joachim Löw, die komende zomer na het Europees kampioenschap afzwaait als bondscoach.

"Het is algemeen bekend dat Hansi Flick hoog in aanzien staat bij de DFB", aldus een woordvoerder van de bond. "We kunnen bevestigen dat we binnenkort gesprekken zullen voeren met hem en de mensen die de leiding hebben bij Bayern." Omdat Flick zijn tot medio 2023 doorlopende contract bij Bayern komende zomer laat ontbinden, hoeft de DFB geen vergoeding voor hem te betalen. De bond maakte eerder al bekend niet van plan te zijn om een afkoopsom voor de nieuwe bondscoach neer te tellen.

Flick is zeker geen onbekende van de DFB, want de coach was tussen 2006 en 2014 werkzaam als assistent van Löw. Daarna werkte Flick twee jaar als technisch directeur van de Duitse bond, om diezelfde functie een seizoen daarna te vervullen bij TSG Hoffenheim. De oefenmeester ging daarna aan de slag als assistent-trainer bij Bayern München en nam anderhalf jaar geleden het stokje over van de ontslagen hoofdtrainer Kovac. Flick sleepte al zes prijzen in de wacht met Bayern en gaat daar binnenkort het landskampioenschap van dit seizoen aan toevoegen.

Begin maart maakte Löw bekend na vijftien jaar te stoppen als bondscoach van Duitsland. "Ik heb lang over deze beslissing nagedacht", aldus Löw. "Ik ben enorm trots en dankbaar en erg gemotiveerd in aanloop naar het aanstaande EK. Ik ben trots omdat het een een heel speciale baan is en een grote eer om mijn land te mogen dienen. En daarnaast heb ik zeventien jaar lang met de beste voetballers van het land mogen werken."