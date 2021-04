PSV kan verlies op flop aanzienlijk beperken: ‘Er is volop belangstelling’

Maandag, 26 april 2021 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:34

Bruma gaat PSV komende zomer mogelijk nog vele miljoenen opleveren, zo meldt Rik Elfrink maandag in het Eindhovens Dagblad. De 26-jarige aanvaller speelt op huurbasis in Griekenland bij Olympiacos, waar hij momenteel in topvorm verkeert. De zaakwaarnemer van Bruma, Catio Baldé, stelt dat er onder meer uit Duitsland, Spanje en Turkije ‘volop belangstelling’ is voor de vleugelspeler.

In oktober vorig jaar zette Bruma zijn handtekening onder een huurcontract met optie tot koop bij de Griekse kampioen. Zodoende kan Olympiacos besluiten om de aanvaller voor 1 juni definitief in te lijven en de club zal het vooraf afgesproken bedrag van zeven miljoen euro moeten betalen om de optie te lichten. Afgelopen weekend was Bruma goed voor twee treffers in het duel met AEK Athene, dat met 2-0 verslagen werd. Volgens zijn zaakwaarnemer heeft hij zich mede door de dubbelslag in de kijker gespeeld in het buitenland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Uiteindelijk moeten zij eerst beslissen of ze willen dat hij langer blijft”, zegt Baldé tegenover de Brabantse krant. "Daarna is er ook een kans voor andere clubs, die Bruma over willen nemen. Voor hem is volop belangstelling. Onder meer uit Duitsland, Spanje en Turkije. Het is uiteindelijk dus eerst aan Olympiakos en als zij hem willen overnemen, kunnen ze via de koopoptie de deal sluiten met PSV. Gebeurt dat niet, dan besluit PSV over zijn toekomst en of andere clubs in beeld komen”, aldus de spelersmakelaar, die tevens aangeeft dat Bruma met een goed gevoel terugkijkt op zijn periode in Eindhoven.

In juli 2019 werd Bruma voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, maar het avontuur bij PSV, waar hij nog een contract heeft tot medio 2024, leidde niet tot een onverdeeld succes. In 21 Eredivisie-optredens kwam de Portugees slechts driemaal tot scoren. Desalniettemin zou Bruma een terugkeer naar PSV ‘niet op voorhand uitsluiten’. Namens Olympiacos staat de teller inmiddels op zeven doelpunten. Bruma had negentien competitieduels nodig om tot dat aantal te komen.