De enige speler die nóg vaker werd ingezet door Koeman dan Frenkie de Jong

Maandag, 26 april 2021 om 15:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:50

Het debuutseizoen van Pedri verloopt waarschijnlijk beter dan hij vooraf had durven dromen. De pas achttienjarige middenvelder is al maandenlang een vaste waarde in de basisopstelling van Ronald Koeman. Zondag deed Pedri 64 minuten mee in de gewonnen uitwedstrijd tegen Villarreal (1-2). Sport becijfert een dag later dat hij van alle spelers van Barcelona het meeste aantal wedstrijden achter zijn naam heeft staan in het seizoen 2020/21. De jongeling maakte zijn opwachting in 47 van de 48 officiële wedstrijden en blijft als enige Frenkie de Jong (46 duels) voor.

Pedri maakte op 27 september vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen Villarreal (4-0 winst) zijn debuut in het eerste van Barcelona. Nadien miste de tiener vrijwel geen enkele wedstrijd meer en verwisselde hij zijn status als bankzitter voor die van basiskracht en zelfs Spaans A-international. Inclusief zijn optredens voor de nationale ploeg, in zowel de A-selectie als de Onder-21, staat de teller deze voetbaljaargang op 54 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor drie goals en acht assists.

Als alles volgens plan verloopt, doorbreekt Pedri de barrière van zestig wedstrijden dit seizoen. Barcelona speelt immers nog zes wedstrijden in LaLiga, terwijl Pedri ook met de nationale ploeg van Spanje nog oefenwedstrijden en EK-wedstrijden kan spelen. Dit seizoen ontbrak hij alleen tijdens de uitwedstrijd tegen Ferencváros (0-3 zege) in de Champions League op 2 december. Hij bleef toen negentig minuten op de bank zitten; Koeman gaf diverse spelers rust, daar kwalificatie voor de volgende ronde al een feit was.



Meeste optredens dit seizoen in officiële wedstrijden

Plek Naam Wedstrijden Basisplaatsen 1. Pedri 47 36 2. Frenkie de Jong 46 43 3. Antoine Griezmann 45 39 4. Clément Lenglet 44 38 5. Sergio Busquets 44 37 6. Jordi Alba 43 41 7. Lionel Messi 42 40 8. Ousmane Dembélé 39 24 9. Martin Braithwaite 39 15 10. Francisco Trincão 39 9

Omdat hij wel tot de selectie behoorde, is zijn 'aanwezigheid op de wedstrijdformulieren van Koeman honderd procent', concludeert Sport. In de competitiewedstrijd tegen Alavés (5-1 zege) van 13 februari begon hij voor het laatst op de bank. Sindsdien mocht hij veertien wedstrijden op rij opdraven in de basiself: tien competitieduels, twee in de Champions League en twee in de Copa del Rey. "De grote vraag is nu of het competitieverloop Koeman in staat stelt om de voormalig speler van Las Palmas rust te geven, of dat hij juist tot het einde moet blijven staan", aldus de Catalaanse sportkrant.

Pedri had een basisplek in 36 van de 48 wedstrijden die Barcelona dit seizoen afwerkte, ofwel in 75 procent. Van de twaalf wedstrijden waarin hij geen basisplek had, waren drie de eerste drie competitieduels. Barcelona wilde het talent rustig brengen, nadat hij voor een minimumbedrag van vijf miljoen euro overkwam van Las Palmas. In de koopovereenkomst waren veel variabele clausules opgenomen wat betreft bijvoorbeeld wedstrijden in het eerste, wedstrijden voor Spanje Onder-21 en het A-elftal van Spanje. De oproep van bondscoach Luis Enrique kostte Barcelona bijvoorbeeld een miljoen euro. Barcelona voegde wel een maximumbedrag aan variabele clausules toe: 22 miljoen euro.

Het platform Transfermarkt schat de waarde van Pedri momenteel in op 70 miljoen euro. Bij geen enkele andere voetballer ter wereld maakte de transferwaarde dit seizoen zo'n grote sprong. Pedri begon de jaargang met een geschatte waarde van 7,2 miljoen euro. Marcos Llorente, middenvelder van Atlético Madrid, komt op de tweede plaats met een stijging van 16 naar 70 miljoen; Florian Wirtz van Bayer Leverkusen zag zijn geschatte waarde toenemen van 10 tot 55 miljoen euro. Diverse Spaanse media meldden eerder deze maand dat Barcelona werkt aan het openbreken van het contract van Pedri.



Meeste speelminuten dit seizoen in officiële wedstrijden

Plek Naam Speelminuten 1. Frenkie de Jong 4056 2. Lionel Messi 3742 3. Jordi Alba 3698 4. Marc-André ter Stegen 3450 5. Antoine Griezmann 3375 6. Clément Lenglet 3342 7. Pedri 3224 8. Sergio Busquets 3062 9. Óscar Mingueza 2617 10. Sergiño Dest 2441

Het huidige contract van Pedri loopt volgend jaar zomer ten einde, maar Barcelona beschikt over een eenzijdige optie om de samenwerking tot medio 2024 te verlengen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de clubleiding naast een financiële opwaardering ook van zins is om de contractduur met nog eens twee seizoenen te verlengen, tot 30 juni 2026. In de huidige overeenkomst is een transferclausule van vierhonderd miljoen euro opgenomen. De verwachting is dat deze onveranderd zal blijven.

Hoewel Pedri het grootste aantal wedstrijden speelde, stond hij niet het langst op het veld bij Barcelona. Frenkie de Jong kwam dit seizoen tot 4056 speelminuten en is daarmee de lijstaanvoerder. De laatste keer dat de middenvelder niet aan de aftrap verscheen, was op 21 januari in debekerwedstrijd tegen Cornellà. Toen werd hij buiten de selectie gelaten door Koeman. Lionel Messi (3742), Jordi Alba (3698), Marc-André ter Stegen (3450), Antoine Griezmann (3375) en Clément Lenglet (3342) speelden ook meer minuten dan Pedri (3224) en dat komt dus voornamelijk door zijn reserverol in het begin van het seizoen.