De 45 minuten op Gran Canaria waar iedere Ajacied enthousiast van wordt

De zeventienjarige aanvallende middenvelder Pedri kan volgend seizoen in de Eredivisie spelen, zo verzekerde Sport woensdagochtend. Nadat hij aan het eind van dit seizoen de overstap maakt van Las Palmas naar Barcelona, zal zijn nieuwe club bepalen wat voor Pedri de beste vervolgstap is. Een verhuurperiode bij Ajax is een serieuze mogelijkheid, berichtte de sportkrant. Maar wie is de jongeling van wie directeur voetbalzaken Marc Overmars al maandenlang gecharmeerd zou zijn?

Door Dominic Mostert

Barcelona betaalde in september 2019 vijf miljoen euro aan Las Palmas om Pedri na dit seizoen over te nemen; tot die tijd speelt hij nog in LaLiga2, het tweede niveau van Spanje, in dienst van de club uit Gran Canaria. In de voorbereiding sluit hij aan bij de selectie van Barcelona. Als de grootmacht vervolgens besluit om de jeugdinternational volgend seizoen te verhuren, dan komt Ajax in aanmerking om hem tijdelijk over te nemen: beide clubs hebben, zeker na de transfer van Frenkie de Jong naar het Camp Nou van afgelopen zomer, een uitstekende relatie en Ajax zou zeer geïnteresseerd zijn. Overmars houdt het talent al maandenlang in de gaten, zo klinkt het. Er zijn meer clubs met belangstelling, maar mede door de goede verstandhouding tussen de twee clubs heeft Ajax een streepje voor.

Pedri wordt zo nu en dan de ‘Canarische Andrés Iniesta’ genoemd. Hij werd grootgebracht op Tenerife, speelde tot 2018 voor het lokale Juventud Laguna en zit momenteel in quarantaine in zijn ouderlijk huis op het grootste Canarische eiland. Net als clublegende Iniesta voelt Pedri zich op zijn plek als linkshalf, al heeft hij gedurende zijn prille carrière al diverse posities bekleed. Meestal bezet Pedri de linkerzijde van het middenveld. In de laatste twee competitieduels voordat LaLiga2 werd stopgezet was hij echter de meest vooruitgeschoven middenvelder, ofwel de eerste ‘1’ in het 4-4-1-1-systeem van Las Palmas. "Voor Pedri maakt het niet uit op welke positie hij staat, al voelt hij zich nu nog comfortabeler op links - een beetje zoals Andrès Iniesta", legde zijn trainer Pepe Mel in november 2019 uit aan Goal. “In feite is Pedri heel erg vergelijkbaar met Iniesta.”

Het is een vergelijking die automatisch veel verwachtingen schept. Toch deinst Pedri er niet voor terug. Integendeel: eind oktober, aan de vooravond van zijn deelname aan het WK Onder-17, zei Pedri in de voetsporen van de illustere middenvelder te willen treden. “Het doelpunt dat mijn idool Iniesta maakte in de finale van 2010 vervult iedereen met trots”, vertelde hij aan Marca. “Ons doel is om het WK te winnen. Daarvoor moeten we goed spelen en kalm blijven, maar we zijn voor niemand bang.” Het lukte niet. In de kwartfinale werd Spanje verrassenderwijs weggevaagd door Frankrijk: 1-6. Pedri speelde wel in iedere wedstrijd en gold als blikvanger in de ploeg van bondscoach David Gordo.

Toen Pedri in een interview tijdens het toernooi werd gevraagd 'wat hem vooral trekt van het huidige Barcelona', wees hij naar het aantrekken van Frenkie de Jong: een ‘geweldige toevoeging’, vond Pedri. “Hij is een zeer goede speler en zó intelligent op het veld. Ik richt me veel op hem.” Hij sprak daarnaast lovend over Arthur en over Lionel Messi, de sterspeler die ‘natuurlijk’ boven iedereen verheven is. De voetballer die Pedri echter het meest heeft geïnspireerd was ‘overduidelijk’ Iniesta. Niet alleen zijn speelstijl, maar ook zijn ‘relaxte’ houding spreekt het toptalent aan. “Ik houd ervan dat hij zo bescheiden is, ondanks alles wat hij als voetballer bereikt heeft.”

Pedri kreeg tevens de vraag voorgelegd om te beschrijven wat voor type voetballer hij is. Een centrale middenvelder met aanvallende impulsen, was zijn antwoord. Centraal kan hij niet altijd spelen, maar zijn aanvallende impulsen spreidt hij waar mogelijk tentoon. Hoewel Las Palmas bezig is aan een zwak seizoen – de club staat veertiende en wist de laatste twaalf officiële wedstrijden niet te winnen – wordt Pedri door zijn aanvallende bijdrages gezien als een van de revelaties van de competitie. Op 19 september 2019, thuis tegen Sporting Gijón (1-0), maakte hij zijn allereerste doelpunt als prof. De mee opgekomen linksback Alberto De La Bella ontving aan de linkerflank een hoge bal, nam het leer mee op de borst en wekte de indruk te willen uithalen. Hij zag echter Pedri vrijstaan aan zijn rechterzijde en de piepjonge creatieveling volleerde vanaf ruim twintig meter raak in de linkerhoek.

Op 2 en 5 oktober zou Pedri nog scoren in de uitwedstrijden tegen respectievelijk SD Ponferradina (0-2) en CD Lugo (0-2). In het eerstvolgende duel, op 13 oktober met Deportivo La Coruña, volgde de bekroning van zijn topvorm. Scoren deed hij niet, maar de jongeling speelde in Estadio de Gran Canaria voor de pauze de beste 45 minuten uit zijn carrière. Pedri verlegde het spel met speels gemak, bereikte zijn ploeggenoten op creatieve manieren, sneed de defensie van Las Palmas meermaals open met goed getimede steekballen en dacht voortdurend vooruit, ongeacht waar hij de bal in het bezit kreeg. Twee van zijn passes werden op waarde geschat door Tomas Pekhart en zodoende eindigde Pedri de wedstrijd met twee assists op zijn naam. In totaal staat de teller dit seizoen op 3 doelpunten en 4 assists in 26 gespeelde wedstrijden. Opvallend feit: van alle spelers van Las Palmas kwam Pedri, ondanks dat hij pas zeventien jaar is én bezig is aan zijn eerste seizoen als prof, het vaakst in actie in de competitie.

De bijdrage van Pedri aan het aanvalsspel van Las Palmas wordt nog duidelijker aan de hand statistieken van Opta over het aantal gecreëerde kansen door spelers uit LaLiga2. Van alle spelers uit de competitie staat Pedri op de achtste plaats als het aankomt op het aantal gecreëerde kansen voor zijn ploeggenoten, met 52 stuks. Maar wat opvalt, is het verschil tussen gecreëerde kansen uit open spel en standaardsituaties. Omdat Pedri zich doorgaans niet ontfermt over de standaardsituaties van Las Palmas – hij nam 0 directe vrije trappen en slechts 16 van de 169 corners dit seizoen – is het aantal kansen dat hij creëert uit standaardsituaties een stuk lager dan dat van de andere spelers uit onderstaande tabel. Daartegenover staat zijn hoge aantal gecreëerde kansen uit open spel, 49 stuks, waarmee hij elke andere speler uit LaLiga2 achter zich laat. Van al zijn gecreëerde kansen kwam 94,2 procent voort uit open spel, verreweg het hoogste percentage van alle spelers uit de competitie die minstens twintig wedstrijden hebben gespeeld. Iedere 45 minuten creëert hij een kans uit open spel: opnieuw de beste score.



Gecreëerde kansen door spelers uit LaLiga2

SPELER GEC. KANSEN UIT OPEN SPEL (%) KANS UIT OPEN SPEL... Adri Embarba (Rayo Vallecano) 67 28 (41,8%) iedere 69 minuten Álex Fernández (Cádiz) 62 30 (48,8%) iedere 91 minuten Fidel (Elche) 60 26 (43,3%) iedere 78 minuten Curro (Numancia) 58 26 (44,8%) iedere 67 minuten Saúl Berjón (Real Oviedo) 55 32 (58,2%) iedere 47 minuten Luis Milla (Tenerife) 53 23 (43,4%) iedere 115 minuten Hugo Fraile (Fuenlabrada) 53 24 (45,3%) iedere 111 minuten Pedri (Las Palmas) 52 49 (94,2%) iedere 45 minuten Ager Aketxe (Deportivo La Coruña) 51 25 (49,0%) iedere 95 minuten Stoichkov (Alcorcón) 48 31 (64,6%) iedere 74 minuten

Toch blijft de vraag staan of Ajax op korte termijn veel aan Pedri zou hebben. De 1.71 meter lange middenvelder maakt een sterk debuutseizoen door en liet een goede indruk achter op het WK Onder-17, maar heeft nog niet aangetoond overeind te kunnen blijven in de Champions League, heeft nog niet tegenover topclubs gestaan en heeft geen ervaring met het strijden om een landstitel. Het is onduidelijk of een verhuurperiode van meerdere seizoenen tot de mogelijkheden behoort, maar dat zou voor Ajax een aantrekkelijker scenario zijn dan een dienstverband van slechts één seizoen. Zo werd Martin Ödegaard vanaf januari 2017 anderhalf jaar door Real Madrid verhuurd aan sc Heerenveen en kwam hij met name in zijn tweede seizoen in Friesland tot bloei, alvorens een jaar lang de grote uitblinker van Vitesse te zijn.

Tijdens de voorbereiding op het komende seizoen zal trainer Quique Setién een besluit nemen over de nabije toekomst van Pedri. Pepe Mel, zijn trainer van Las Palmas, hoopt dat hij op termijn de kans krijgt in het eerste elftal. “Daar kan hij nog meer groeien, omdat hij anderen om zich heen heeft die hem beter maken. Hij wordt vanzelf nog beter als hij met betere spelers op het veld staat”, voorspelde hij tegenover Goal. Zelf heeft Pedri daar zijn twijfels bij, vertelde hij vorige week lachend. “De club heeft me me niet verteld wat er van me wordt verwacht in de voorbereiding op komend seizoen, maar ik hoop dat ik mag aansluiten bij het eerste elftal. Maar als ik ooit in de kleedkamer naast Lionel Messi, Gerard Piqué of Luis Suárez zit, weet ik niet hoe ik ga reageren. Ik denk dat ik me ergens ga verstoppen, zodat ze me niet zien.”