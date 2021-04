Fortuna lijkt ‘John de Mol van Turkije’ definitief buiten de deur te houden

Maandag, 26 april 2021 om 12:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:17

Mediamagnaat Acun Ilicali lijkt niet de nieuwe eigenaar te worden van Fortuna Sittard. Voetbal International en De Limburger melden maandag dat de Limburgse club en de Turkse zakenman qua opvattingen over het te voeren beleid te ver uit elkaar liggen. Ilicali wacht al een jaar op goedkeuring van de KNVB, maar nu lijkt Fortuna zelf tot de conclusie te zijn gekomen dat de overname niet goed is voor de toekomst van de club.

In de gesprekken met Ilicali, ook wel 'de Turkse John de Mol' genoemd, kreeg Fortuna de indruk dat hij wel erg graag betrokken wilde worden bij onder meer de technische afdeling. De zakenman uit Turkije wilde bijvoorbeeld zelf kunnen beslissen wie trainer zou worden in Sittard en hij gaf de voorkeur aan een grotere naam dan Sjors Ultee, de huidige coach van de middenmoter. De beleidsbepalers van Fortuna waren hierdoor bang dat de identiteit en het goede werk dat de afgelopen jaren is geleverd in gevaar zou komen. De club volledig in handen geven van één persoon, die ook nog eens de Nederlandse voetbalwereld niet goed kent, vindt men een zeer slecht idee.

Ilicali was lange tijd de beoogde opvolger van de huidige eigenaar en voorzitter Isitan Gün bij Fortuna. Laatstgenoemde, in het bezit van 85 procent van de aandelen, was bereid om een belang van 60 procent af te staan aan zijn landgenoot en goede vriend. In ruil daarvoor zegde Ilicali volgens Voetbal International een investering van acht miljoen euro toe. Hij nam in de afgelopen maanden al een voorschot op zijn regeerperiode in Sittard, ondanks het uitblijven van de goedkeuring van de KNVB. Ilicali kwam regelmatig per privéjet naar thuisduels, terwijl hij daarnaast soms adviseurs naar de trainingen stuurde. De vermogende zakenman was op de achtergrond betrokken bij de inkomende transfers van onder meer Mats Seuntjens, Ben Rienstra en Sebastian Polter.

Het is nu afwachten of de mislukte overname negatieve gevolgen heeft voor Fortuna. Ilicali zou namelijk gecompenseerd willen worden voor het geld dat hij reeds in de club heeft gestoken. Deze verhalen worden overigens naar het rijk der fabelen verwezen door Fortuna en ook een officiële bevestiging van de breuk tussen beide partijen blijft voorlopig uit. Volgens verschillende betrokken partijen wordt er nog steeds gesproken met het kamp-Ilicali. Algemeen directeur Ivo Pfennings benadrukte overigens vorige maand in gesprek met Voetbal International wel dat Fortuna al bezig is met alternatieven. Men hoopt nog steeds op de komst van een investeerder naast Gün, om zo de toekomst van de club veilig te kunnen stellen. Inmiddels zou er al zijn gesproken met een internationale softwarefabrikant, gevestigd in Nederland, over een minderheidsbelang. Achter de schermen wordt zelfs al gewerkt aan de aandelenoverdracht.

Gün laat maandagmiddag in een reactie aan Voetbal International weten dat Fortuna niet bangt hoeft te zijn voor eventuele represailles van Ilicali. Van een schadeclaim van de mediamagnaat is geen enkele sprake. "Als we uit elkaar gaan, dan gebeurt dat niet op een vervelende manier", zo benadrukt Gün. "De gesprekken verlopen in een goede en zeer vriendschappelijke sfeer. Deze mogelijke scheiding zal de club niet hinderen of negatief beïnvloeden. Niet financieel, niet sportief. Wij zijn niet gekomen waar we nu zijn door afhankelijkheid van een andere partij en kunnen op eigen benen staan. Ik denk dat de afgelopen vijf jaar daarvoor het beste bewijs leveren."