‘Tien jaar geleden haalde Klaassen nog niet het niveau dat hij nu al heeft’

Maandag, 26 april 2021 om 07:14 • Laatste update: 07:29

Ryan Gravenberch maakte zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Ajax en AZ (2-0) diepe indruk op Orlando Engelaar. De oud-speler van onder meer PSV en FC Twente is als rapporteur van De Telegraaf lovend over het spel van de achttienjarige middenvelder van de Amsterdammers. Ook over Davy Klaassen, goed voor beide doelpunten in de topper waardoor Ajax zich officieus kampioen mag noemen, wordt met complimenten bestookt door Engelaar.

Bij het samenstellen van het Team van de Week heeft Engelaar op het middenveld een plek ingeruimd voor Klaassen. De Oranje-international opende in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ de score en bepaalde vlak voor tijd de eindstand met een rake kopbal. “Klaassen was tegen AZ echt fantastisch”, reageert Engelaar in de krant. “Voordat hij die twee goals maakte had ik zijn naam al genoteerd. Hij was dé aanjager van Ajax in een goede wedstrijd, waarin het tempo hoog lag en beide ploegen vol druk zetten. Klaassen heeft veel ballen veroverd, slimme passes gegeven en hij toonde wederom zijn scorend vermogen. Hij voelt de momenten perfect aan en heeft vervolgens de rust en de techniek om de bal binnen te werken.”

Het artikel gaat verder onder de video Klaassen dolblij na officieuze titel Ajax: 'Anders stop ik met voetballen' Meer videos

Gravenberch scoorde zondag niet. Het toptalent maakte indruk door de lijnen uit te zetten op het middenveld. “Vergeet niet dat deze jongen pas achttien jaar is”, benadrukt Engelaar. “Het is onvoorstelbaar wat hij wekelijks laat zien. Tegen AZ was Klaassen dé man, maar Gravenberch kun je eigenlijk iedere speelronde wel in het Elftal van de Week opnemen. Hij heeft ongelofelijk veel rust aan de bal en maakt nagenoeg altijd de goede keuzes. Tien jaar geleden haalde Klaassen (nu 28 jaar, red.) nog niet het niveau dat Gravenberch nu al heeft.”

In de voorhoede heeft Engelaar een plek voor Michael de Leeuw ingeruimd. De aanvaller van FC Emmen tekende tegen Heracles Almelo voor alle drie de doelpunten. “Vooral de 2-1 was van grote schoonheid. Zijn aanname was perfect, waarna hij de bal hard via de onderkant van de lat tegen de touwen schoot. De Leeuw zorgt er met zijn hattrick eigenhandig voor dat FC Emmen momenteel niet meer op een directe degradatieplek staat”, aldus Engelaar.

Team van de Week volgens Engelaar: Justin Bijlow (Feyenoord); Denzel Dumfries (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Jordan Teze (PSV), Nicolás Tagliafico (Ajax); Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Davy Klaassen (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax); Donyell Malen (PSV), Michael de Leeuw (FC Emmen), Cody Gakpo (PSV).