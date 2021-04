Ronald de Boer: ‘In dat geval denk ik dat Ajax Pasveer heeft voorgelogen’

Zondag, 25 april 2021 om 19:39 • Chris Meijer • Laatste update: 19:56

Kenneth Perez denkt dat Ajax komende zomer nog een doelman gaat halen, ondanks dat Remko Pasveer afgelopen week werd gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Ronald de Boer kijkt hier anders tegenaan en stelt dat Maarten Stekelenburg en Pasveer volgend seizoen moeten gaan strijden om de plek onder de lat bij de Amsterdammers. Als Ajax nog wel een nieuwe doelman haalt, denkt De Boer dat Ajax Pasveer moet hebben voorgelogen.

“Fantastisch gekeept”, begint De Boer in de studio van ESPN na afloop van het duel tussen Feyenoord en Vitesse (0-0). De analist noemt de transfervrije overstap van de 37-jarige doelman naar Ajax ‘verrassend’. “Het gaat erom of hij tweede of derde keeper wordt. Hoe gaat Ajax het invullen? Gaan ze nog een keeper kopen?” Perez concludeert dat André Onana in ieder geval komende zomer zal vertrekken. Zijn contract loopt nog door tot medio 2022 en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn stopgezet, waardoor Ajax hem eigenlijk wel komende zomer van de hand moet doen.

“Laten we zeggen dat Onana weggaat, daar ziet het nu naar uit. Dan vraag ik me af of ze met Maarten Stekelenburg doorgaan als eerste keeper”, stelt Perez. “Jij denkt toch niet dat ze tegen Pasveer gezegd hebben dat hij derde keeper wordt?”, reageert De Boer op de woorden van zijn collega-analist. “Je gaat toch geen keeper halen met een verhaal dat je niet aan hem vertelt? Dat ze nog een keeper gaan halen en dat nu niet tegen hem zeggen.”

“Jij denkt dat ze tegen hem gezegd hebben dat hij met Stekelenburg gaat strijden wie er eerste doelman wordt? Remko Pasveer?”, vraagt Perez zich vervolgens af. “Daarin verschillen we van mening. Het verbaasde mij dat hij derde keeper bij Ajax wil worden, terwijl hij in de kracht van zijn leven zit en bij Vitesse eerste keeper is. Maarten Stekelenburg kan ook prima eerste keeper bij Ajax blijven, maar nu heb je twee keepers van 37. Dat lijkt me niet wenselijk, eerlijk gezegd.”

“De tijd dat we dachten dat 37 heel oud was voor een keeper, is wel geweest”, gaat De Boer verder. “We hebben nog genoeg keepers die op hun veertigste nog op een ongelofelijk hoog niveau keepen. Ze hebben ervaring en tikken een hoog niveau aan. Ik denk dat Stekelenburg en Pasveer nummer één en twee zijn. Stel dat Ajax wel iemand koopt, denk ik dat ze Pasveer hebben voorgelogen.”

“Ik denk dat voor alle spelers in Nederland het hoogste doel is om voor Ajax te spelen”, zo reageert Vitesse-trainer Thomas Letsch voor de camera van ESPN op het vertrek van Pasveer. “Hij is op een bepaalde leeftijd en ik weet niet of hij deze aanbieding had verwacht. Voor hem was het duidelijk. Toen hij vertelde dat hij bij Ajax ging tekenen, zag je aan hem dat hij daar blij mee was. Wij waren kansloos. Uiteindelijk kwamen we tekort voor een akkoord en toen kwam Ajax. Als Ajax hem een éénjarig had aangeboden, had hij daar ook getekend. Maar dat kan je beter aan hem vragen.”