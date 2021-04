Eén lichtpuntje na misstap van Real Madrid: ‘Sergio Ramos is verleden tijd’

Zondag, 25 april 2021 om 08:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:25

Real Madrid wacht zondag in spanning de verrichtingen van met name Atlético Madrid en Barcelona in LaLiga af. Het team van trainer Zinédine Zidane kwam zaterdagavond voor het vierde opeenvolgende seizoen (!) in competitieverband niet tot scoren in een thuisduel met Real Betis, dat liefst acht punten overhield aan de laatste vier visites: 0-1, 0-2, 0-0 en ook zaterdag 0-0. ‘Met de gedachten bij Chelsea’, zo staat er met grote letters op de voorpagina van Marca, verwijzend naar het Champions League-duel van komende dinsdag. “Het puntenverlies bemoeilijkt de strijd om de landstitel.” De voorpagina van AS is ook veelzeggend: ‘Een stap achteruit’.

“Real Madrid faalt in aanvallend opzicht en riskeert zijn kansen in LaLiga.” Het Catalaanse Sport heeft het woord ‘misstap’ in grote letters op de voorpagina staan en stelt dat de kansen van Real Madrid op de titelprolongatie ‘verkeken zijn’. Het dagblad voegt er wel aan toe dat Barcelona ‘een vuurproef’ wacht in het uitduel met Villarreal. Mundo Deportivo heeft ‘Opnieuw een finale’ op de voorpagina staan. “Barcelona wacht een bijzonder lastige uitwedstrijd en een overwinning is het enige wat telt om het winnen van de landstitel in eigen hand te hebben.”

Spaanse media strooien zondag met onvoldoendes en nipte voldoendes voor de spelers van Real Madrid. Vrijwel alle kranten zijn het erover eens dat Eder Militao ook zaterdag liet zien dat hij in deze vorm niet uit de basis zal verdwijnen. “De wedstrijden stapelen zich op en Militao laat zien dat hij zijn goede niveau behoudt”, constateert AS. “Hij voorkwam in de 23e minuut een counter via Diego Lainez en voorkwam in de 43e minuut dat Borja Iglesias kon scoren. Het rendement van een onbetwiste basiskracht.” Sport deelde Militao een zeven uit. “De Braziliaan is bezig aan een geweldig seizoen en valt absoluut niet uit de toon in de defensie. De afwezigheid van Sergio Ramos bezorgt de aanhang van Real Madrid totaal geen kopzorgen meer. Hij vormt een efficiënt koppel met Raphaël Varane.”

“Wie herinnert zich Sergio Ramos nog?”, vraagt Marca zich zondag zelfs af. “Militao heeft alle twijfels van zich afgeschud. Het gelach van iedereen is verstomd. Militao haalt een spectaculair niveau en er zullen amper mensen zijn die nog twijfelen of hij wel geschikt is voor Real Madrid. Hij wordt elke wedstrijd beter en Zidane zou voor een bijzonder lastige keuze staan als al zijn centrale verdedigers fit zouden zijn. Voorheen kon Sergio Ramos op vijftig procent voor dit elftal spelen, maar nu? Ramos is verleden tijd. Hij zal het heel moeilijk hebben om aan spelen toe te komen als hij terugkeert. En ook om zijn contract te verlengen gezien het niveau van Militao, Varane en ook Nacho Fernández.”

Lastigste wedstrijd van het seizoen

Zidane denkt niet dat Real Madrid is afgehaakt in de strijd om de landstitel. “We hebben twee punten verloren, dat klopt, maar ik denk dat we nog steeds een titelkandidaat zijn. We moeten verder. We hebben het geprobeerd, maar het was offensief gezien, in balbezit, niet voldoende. In verdedigend opzicht speelden we zeer goed.” Het uitblijven van een zege lag niet aan vermoeidheid bij de spelers, oordeelde Zidane. “We hebben het vaak gehad over de fysieke belasting, maar dat was vandaag niet het probleem. We eindigden de wedstrijd veel beter dan andere keren. Het was meer dat we in aanvallend opzicht niet bij de les waren.”

Real Madrid heeft de prolongatie van de landstitel niet meer in eigen hand en al helemaal niet als Atlético Madrid en Barcelona vandaag hun respectievelijke wedstrijden bij Athletic Club en Villarreal winnen. Sevilla kan op één punt van Real Madrid komen als van Granada wordt gewonnen. Zidane denkt niet dat de concurrentie alle resterende wedstrijden zal winnen. “Nee, dat denk ik niet. Zo ja, dan winnen we de landstitel niet”, lachte Zidane. “De overige teams zitten in dezelfde situatie als wij. We richten ons op onze prestaties en we wachten af wat de rest doet. Ik denk niet dat ze alle wedstrijden gaan winnen. Ik hoop het.”

Het team van Zidane speelt dinsdag de eerste wedstrijd tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League. De remise tegen Betis zal niet van invloed zijn. “Nee, nee, nee”, benadrukte Zidane. “Het heeft niets met elkaar te maken. Het is een halve finale, een zeer moeilijke wedstrijd.” De Fransman kreeg de vraag of het wel het juiste moment is om tegen het team van Thomas Tuchel te spelen. Hij slaakte een zucht. “Als we punten laten liggen, zitten we zogenaamd in een dip en heeft de concurrentie nergens last van. Het is altijd hetzelfde liedje. We moeten herstellen en dinsdag wacht ons de lastigste wedstrijd van het seizoen”, benadrukte de trainer van los Merengues.