Wéér late dreun voor Liverpool na krankzinnig einde tegen Newcastle

Zaterdag, 24 april 2021 om 15:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:44

Liverpool heeft zaterdag opnieuw genoegen moeten nemen met een gelijkspel in de Premier League. Vijf dagen na de teleurstellende remise bij Leeds United kwam het team van Jürgen Klopp ook in eigen huis tegen Newcastle United niet verder dan een gelijkspel: 1-1. De puntendeling is een hard gelag voor Liverpool, dat met een huidige zesde plaats buiten de verdeling van de Europese tickets valt. The Reds hebben nog vijf speeldagen om een plek bij de eerste vier of vijf te bewerkstelligen.

Liverpool had slechts drie minuten nodig om aan de leiding te gaan. Na een goede voorzet van Sadio Mané kon Diogo Jota niet bij de bal en viel deze uiteindelijk via een verdediger van Newcastle voor de voetbal van Mohamed Salah. De Egyptenaar draaide goed weg bij Matt Richie en schoot het leer hard binnen achter doelman Martin Dubravka: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat was ook de ruststand op Anfield, al kreeg Liverpool via Salah, Mané en Jota uitstekende kansen op een tweede doelpunt. Of de pogingen waren niet op doel of de goed keepende Dubravka stond in de weg. Newcastle was alleen gevaarlijk in de omschakeling, waarbij Allan Saint-Maximin met zijn snelheid het grootste wapen van the Magpies was. De beste kans was voor Sean Longstaff oog in oog met Alisson, maar de doelman van Liverpool kwam met een goede redding als winnaar uit de strijd.

Newcastle speelde in de eerste twintig minuten van de tweede helft goed en had via Joelinton tot tweemaal toe uitzicht op een gelijkmaker. Alisson hield Liverpool beide keren echter op de been. Het team van Klopp probeerde de wedstrijd in het slot te gooien, mede omdat het in de vorige wedstrijd tegen Leeds United (1-1) vlak voor tijd misging.

Een bizarre ontknoping leidde uiteindelijk de gelijkmaker van Newcastle in. In de derde minuut leek Callum Wilson de 1-1 te maken toen hij eerst op Allison stuitte en in de rebound alsnog trefzeker was. De VAR constateerde echter dat hij de bal via de doelman terugkreeg op zijn arm. In de vijfde minuut van de extra tijd was het alsnog raak: een door Fabinho van richting veranderd schot van invaller Joe Willock betekende de 1-1. Het was voor de huurling van Arsenal alweer zijn vierde goal in tien duels voor Newcastle.

Liverpool blijft een punt achter op Chelsea en West Ham United, die vanavond vanaf 18.30 uur tegenover elkaar staan in het London Stadium. In het restant van de competitie ligt de strijd om de laatste drie Champions League-tickets voorlopig helemaal open. Koploper Manchester City is wel zeker van plaatsing voor het toernooi.