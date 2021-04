‘Iedereen bij Chelsea leeft mee met Ziyech, hij heeft een moeilijk seizoen’

Vrijdag, 23 april 2021 om 19:24 • Jeroen van Poppel

Hakim Ziyech kent een moeizaam eerste seizoen bij Chelsea, zo erkent ook zijn ploeggenoot Ben Chilwell. De 24-jarige linksback, die net als Ziyech aan zijn eerste jaar voor the Blues bezig is, spreekt op de website van zijn werkgever bemoedigende woorden voor de Marokkaans international. "Hij heeft dit seizoen een paar blessures gehad die hem helaas niet in staat hebben gesteld om in een ritme van een reeks van wedstrijden te komen", zegt Chilwell.

Ziyech raakte vlak na zijn komst naar Chelsea in september voor het eerst geblesseerd en moest ook bijna de gehele decembermaand aan zich voorbij laten gaan door een kwetsuur. De laatste maanden is de voormalig Ajacied fit en wisselt hij basisplaatsen met invalbeurten af. Ziyech was vorige week belangrijk voor the Blues door de enige treffer te maken in de halve finale van de FA Cup tegen Manchester City (1-0).

"Hakim heeft een aantal belangrijke goals voor ons gemaakt in de Champions League en ons met een belangrijke goal naar de bekerfinale geschoten", weet Chilwell. "Alleen al zien hoeveel het voor hem betekende na de halve finale was geweldig. Iedereen bij Chelsea leeft mee met, want hij heeft een moeilijk seizoen met blessures achter de rug, maar hij heeft ook een doorslaggevende rol voor ons gespeeld en heel goed gespeeld."

Chilwell maakte afgelopen zomer zelf de overstap van Leicester City naar Chelsea, een overstap binnen de Premier League dus. "Je hoort van iedereen die naar Engeland komt dat de Premier League anders is dan alle andere topcompetities, het is veel fysieker hier", aldus de linkervleugelverdediger. "Niet iedereen staat er meteen. Je moet aan de competitie wennen, want het is heel anders."

Naast Ziyech hebben ook de nieuwkomers Kai Havertz en Timo Werner de nodige aanpassingsproblemen gekend bij Chelsea, maar Chilwell neemt het voor hen op. "De aanvallend ingestelde spelers die we hebben gehaald zijn allemaal buitengewoon getalenteerd en kunnen een wedstrijd voor je winnen", vindt de veertienvoudig Engels international. "Het belooft veel goeds voor de komende jaren, want we hebben een jonge ploeg."