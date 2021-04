FC Groningen laat Arjen Robben thuis voor wedstrijd tegen PSV

Vrijdag, 23 april 2021 om 13:14 • Yanick Vos • Laatste update: 13:17

Arjen Robben komt zaterdagavond niet in actie met FC Groningen tegen zijn oude club PSV. De aanvaller blijft achter in Groningen om daar een individueel programma af te werken, zo maakt de club bekend. Robben wordt buiten de wedstrijdselectie gelaten zodat hij zich volledig kan richten op de thuiswedstrijd van volgende week zondag tegen Sparta Rotterdam.

Trainer Danny Buijs laat via het clubkanaal weten dat Robben de afgelopen dagen 'voor het grootste gedeelte' heeft meegetraind. “Dat gaat goed”, aldus de coach over de routinier, die bijna twee weken geleden zijn rentree maakte in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2 verlies). Robben stond daarvoor maanden aan de kant met een blessure. Buijs liet voorafgaand aan de afsluitende training voor het duel met PSV al doorschemeren dat Robben niet mee zou afreizen naar Eindhoven: “Wat is het meest ideale voor morgen (zaterdag, red.)? Is dat mee naar Eindhoven en weer een paar minuten spelen, of is dat misschien wel hier blijven en met Onder-21 een volledige training draaien?”, aldus Buijs.

Tegen PSV moet Groningen het verder stellen zonder de geblesseerde Bart van Hintum. Alessio Da Cruz is een twijfelgeval voor het duel in het Philips Stadion, dat om 18.45 uur van start gaat. “Eerlijk gezegd had ik eigenlijk wel verwacht dat PSV in deze fase van de competitie nog vol om het kampioenschap zou strijden”, blikt Buijs vooruit. “Ze hadden al heel veel individuele kwaliteiten met bijvoorbeeld Malen, Gakpo en Dumfries. Daar zijn spelers als Zahavi, Max en Götze nog bij gekomen. Wij moeten dus een goed plan hebben om PSV te bestrijden en dat plan moeten we bovendien optimaal uitvoeren. We weten wat ons te wachten staat, we kunnen aan de bak.”