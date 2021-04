Kleinzoon van clubicoon wil standbeeld voor Anfield laten verwijderen

Dinsdag, 20 april 2021 om 16:52 • Chris Meijer

Als het aan Chris Carline ligt, wordt het standbeeld van zijn opa Bill Shankly dat voor Anfield staat weggehaald. Shankly was tussen 1959 en 1974 trainer van Liverpool, dat onder zijn leiding terugkeerde op het hoogste niveau en vervolgens drie keer landskampioen werd. Zijn 39-jarige kleinzoon heeft nu de leiding over de Shankly Foundation en het Shankly Hotel in het centrum van Liverpool en is furieus over de plannen van Liverpool om deel te nemen aan de Super League.

“Ik weet dat de uitspraken van mijn opa nu vaak worden aangehaald en dat is terecht, omdat wat er nu gebeurt niet verder verwijderd kan zijn van wat hij wilde voor een voetbalclub. Ik ben geschokt en ik schaam me”, zegt Carline in gesprek met de Liverpool Echo. “Het is een understatement om te zeggen dat hij zich zou omdraaien in zijn graf. Ik zou graag zien dat zijn standbeeld wordt verwijderd.”

Naast een standbeeld voor het stadion is ook een ingang van Anfield vernoemd naar Shankly, daar de ingang richting The Kop - de tribune achter het doel - de Shankly Gates heet. “Wat het meest pijn doet, is dat de geschiedenis en tradities door hem zijn gecreërd. Door dingen op de juiste manier te doen. Daarom is het onacceptabel dat Liverpool een van de zes clubs is die dit plan er doorheen probeert te drukken.”

“De woorden dat hij de mensen gelukkig maakte, staan op de sokkel van zijn standbeeld. Dat deed hij. Hij zag het als een missie om de fans uit de arbeidersklasse verlichting te bieden aan het eind van de week, hij wilde ze plezier brengen als beloning voor hun harde werk. Deze nieuwe competitie druist volledig in tegen die waarden. Het spijt me voor Jürgen Klopp en de spelers, zij zijn hier niet over gehoord. De eigenaren hebben elkaar in het geheim ontmoet om een keuze te maken die gebaseerd is op hebzucht”, stelt Carline. Zijn woede richt zich op algemeen directeur Billy Hogan.

“De huidige algemeen directeur woont niet eens in Liverpool, hij bezoekt deze regio nooit”, vervolgt de kleinzoon van Shankly. “Ze vinden het prima om fans die al hun hele leven toegewijd zijn aan de club te vervangen door fans die overvliegen om af en toe een wedstrijd te kijken. Niemand neemt van me af dat ik de club al mijn hele leven volg. We praten over een dynastie. Ik zal niet weglopen van de club en wedstrijden boycotten. De manager en de spelers kunnen er niks aan doen. De eigenaren wél en we zullen dit besluit aanvechten.”