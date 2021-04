Everton haalt in vernietigend statement uit naar ‘zelfbenoemde Super Six'

Dinsdag, 20 april 2021 om 14:18 • Chris Meijer • Laatste update: 14:42

Everton heeft in een statement snoeihard uitgehaald naar de clubs die van plan zijn de nieuwe Super League te vormen. Met Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea behoren zes Engelse clubs tot de zogenaamde founding clubs van de nieuwe Europese competitie. Everton is ‘bedroefd en teleurgesteld’ door het plan van de clubs om een eigen competitie te beginnen.

“Zes clubs opereren volledig voor hun eigen belangen. Zes clubs vernietigen de reputatie van onze competitie en het voetbal. Zes clubs kiezen ervoor om iedere andere Premier League-club met wie ze normaal gesproken aan tafel zitten te schofferen. Zes clubs verraden het merendeel van de voetbalsupporters, binnen en buiten Engeland”, schrijft Everton in een zogenaamd statement van het bestuur, waar Marcel Brands overigens deel van uitmaakt. “In deze tijd van een nationale en international crisis, een bepalende tijd voor het voetbal, moeten clubs juist samenwerken, voor het voetbal én de supporters.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“In plaats daarvan hebben deze clubs stiekem samengezworen om een nieuwe competitie buiten onze voetbalpiramide op te zetten, terwijl deze juist altijd enorm goed voor hen is geweest”, zo leest het statement van Everton zich verder. “In deze piramide denkt Everton aan IEDERE club, of dat nu Leciester City, Accrington Stanley, Gillingham, Lincoln City, Morecambe, Southend United, Notts County of een andere club is. Door de geschiedenis van het voetbal heen hebben we de levens van onze supporters verrijkt. En vice versa.”

“De zelfbenoemde Super Six ondermijnen de structuur onder het voetbal waar we allemaal van houden”, schrijft Everton. “Het verzet is begrijpelijk en terecht, er zal naar geluisterd moeten worden. De belachelijke arrogantie is niet gewenst in het voetbal, behalve bij de clubs die dit plan bedacht hebben. Namens iedereen die aan Everton verbonden is, vragen we met respect om het plan onmiddellijk van tafel te vegen en dat alle achterkamertjes-overleggen en ondermijnende praktijken worden gestopt. Het heeft het vertrouwen in onze prachtige sport naar een historisch dieptepunt gebracht.”

“Tot slot willen we de eigenaren, voorzitters en bestuursleden van de zes clubs eraan herinneren dat ze altijd een bevoorrechte positie hebben gehad, als hoeders van het voetbal. Ze moeten de verantwoordelijkheid die ze dragen serieus nemen. We dringen erop aan dat ze nog eens nadenken over welke erfenis ze willen achterlaten”, besluit Everton. Ook Burnley heeft in een statement afstand genomen van de Super League-plannen. Voorzitter Alan Pace roept de Engelse regering op om maatregelen te treffen tegen de zes betrokken clubs, iets dat premier Boris Johnson zegt te overwegen. Op Twitter riep Wolverhampton Wanderers zich al snerend uit tot kampioen van het seizoen 2018/19, daar the Wolves in dat seizoen als zevende achter de Engelse Super League-clubs eindigden.