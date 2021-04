Ongelukkig moment van Stefan de Vrij wordt Inter niet fataal tegen Napoli

Zondag, 18 april 2021 om 22:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:01

Internazionale en Napoli hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. Het Serie A-duel werd mede door een ongelukkig moment van Stefan de Vrij opengebroken door de Napolitanen, waarna Christian Eriksen de stand in de tweede helft gelijktrok: 1-1. Ondanks het puntenverlies geniet Inter, dat 75 punten heeft, nog altijd een ruime voorsprong op stadgenoot en nummer twee AC Milan (66 punten). Napoli (60) verzuimt de vierde plek over te nemen van Juventus (62), dat eerder op de dag met 1-0 verloor van nummer drie Atalanta (64).

In de openingsfase viel het veldspel van beide kanten tegen in het Stadio Diego Armando Maradona, waar het de ploeg van Antonio Conte was die pas na een klein half uur spelen de impasse doorbrak. Romelu Lukaku bediende met een steekpass Matteo Darmian, die in scoringspositie kwam maar besloot af te leggen richting Achraf Hakimi. De ongelukkige pass werd onderschept door Lorenzo Insigne. Even later stond de lat een treffer voor Inter in de weg.

Marcelo Brozovic beproefde zijn geluk met een schot dat door Lukaku met de voet van richting veranderd werd, maar de spits raakte vanaf de vijfmeterlijn het houtwerk. Niet veel later werd er aan de overzijde wél gescoord. In een poging Victor Osimhen te bereiken bracht Insigne het leer voor het doel. De voorzet leek een prooi te worden voor Samir Handanovic, maar door een onfortuinlijke botsing met De Vrij werkte de sluitpost de bal over zijn eigen doellijn: 0-1. Het was het vierde eigen doelpunt voor Handanovic sinds zijn aankomst bij Inter in 2012/13.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Borussia Dortmund - Werder Bremen | Haaland doorbreekt doelpuntendroogte Meer videos

Aiii! Een eigen goal van Handanovic ?? Door een ongelukkige botsing met Stefan de Vrij belandt de bal in het eigen doel: 1-0 Napoli ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliInter pic.twitter.com/R0FOrTSgqa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2021

Op slag van rust raakte Lukaku wederom het aluminium: ditmaal werkte de Belgische spits de bal uit een vrije trap van Eriksen tegen de lat. Tien minuten na de pauze werd de aanvalslust van de bezoekers dan toch beloond. Na een ogenschijnlijk mislukte aanval kreeg de Eriksen de afvallende bal buiten het zestienmetergebied voor zijn voeten. Hij twijfelde geen moment en vond met een diagonale schuiver de rechterbenedenhoek: 1-1. Het was sinds het seizoen 2013/14 de 24ste treffer van buiten het strafschopgebied voor de middenvelder, die uit de vijf grootste Europese competities alleen Lionel Messi (59) voor zich moet dulden op de lijst met meest succesvolle afstandsschutters.

Halverwege de tweede helft kwam Napoli dicht bij een treffer. De kopbal van Giovanni Di Lorenzo uit een vrije trap van Matteo Politano verdween echter rakelings naast de linkerpaal. Tien minuten voor het eindsignaal kwam Politano zelf in een kansrijke positie na een goede individuele actie, maar de aanvallende middenvelder schoot op de lat. Kort voor het einde van de reguliere speeltijd hoopten de Napolitanen een penalty te krijgen na een vermeende overtreding van De Vrij, al bleek uit de videobeelden dat de tackle van de Nederlander legitiem was.