‘Denk je dat hij gedrag van Bazoer accepteert? Nee, gelijk 'boem wegwezen''

Zondag, 18 april 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:25

Riechedly Bazoer krijgt zondagochtend in Goedemorgen KNVB Beker complimenten voor zijn sterke seizoen in het shirt van Vitesse. Er worden echter ook kritische kanttekeningen geplaatst bij de middenvelder, die soms op disciplinair vlak in de problemen komt en daardoor stevig wordt aangepakt in de media. Oud-speler Kiki Musampa vindt vooral dat de nu 24-jarige Bazoer wat dat betreft naar zichzelf moet kijken.

"Ik wil best het boetekleed aantrekken als media, maarja, de feiten zijn dat hij dat af en toe doet", zo verwijst presentator Milan van Dongen in de studio van ESPN naar het soms driftige gedrag van Bazoer tijdens wedstrijden en op trainingen. "Maar we benadrukken ook heel vaak dat het een goede voetballer is. Hoe kijk jij daarnaar, Kiki?", zo krijgt Musampa vervolgens voorgelegd. "Het is heel makkelijk natuurlijk om de media de schuld te geven. Wat je ziet is dat veel jongens vaak niet eerst naar zichzelf kijken, zo van: 'Wat doe ik allemaal en is dat correct?' Het is vaak een beetje met de vinger wijzen in plaats van dat ze naar zichzelf kijken", aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Manchester City.

Van Dongen vraagt hoe spelers als Bazoer moeten worden aangepakt door trainers. "Je moet ze toch even bewust maken van hun daden", is het duidelijke antwoord van Musampa. "Blijkbaar zijn ze zich daar niet bewust van en geven ze de schuld aan anderen die praten over hun daden. Ja, dat is nou eenmaal het werk van de media, om te praten over dingen die gebeuren op het veld." Ook Marc van Hintum, voormalig scout en technisch directeur van Vitesse, heeft een duidelijke mening over Bazoer. "Weet je wat het is: Hij is nu 24 jaar en het is nog steeds een speler die afhankelijk is van de trainer die er is. Want denk jij dat Leonid Slutsky, die er vorig seizoen was en in de absolute top van Rusland heeft gewerkt, zijn gedrag accepteert? Nee, want dan is het gelijk van 'Boem, wegwezen'. Er zijn voor jou tien anderen."

"En nu heeft hij een Duitse trainer (Thomas Letsch, red.) die van een lager niveau komt. Die ook inziet dat hij twee jongens (naast Bazoer ook Oussama Tannane, red.) heeft die het verschil kunnen maken, en die ga ik in het zadel houden. Wel ten koste van heel veel, denk ik", vervolgt Van Hintum zijn analyse over Vitesse. De uitspraken van de voormalig Vitesse-directeur zorgen voor verbazing bij Hans Kraay junior. "Zeg jij nu eigenlijk dat hij (Letsch, red.) te zacht naar de jongens is?", vraagt de analist annex verslaggever zich af. "Nee, want tot op dit moment heeft hij alles nog in het gareel kunnen houden", neemt Van Hintum het op voor Letsch. "Want hij heeft Tannane en Bazoer tot wasdom laten komen. Dus dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar ik denk wél dat het een héél moeilijk proces is binnen de groep. Want ik denk dat spelers ook wel zien dat Bazoer soms echt veel krediet krijgt."