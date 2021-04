Ongeduld en hoop in Spanje: ‘Wat heb je nog meer nodig, Lionel Messi?’

Zondag, 18 april 2021 om 09:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:49

Lionel Messi speelde zaterdagavond mogelijk zijn laatste finale in het tenue van Barcelona. De aanvaller had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de winst van de Copa del Rey ten koste van Athletic Club (0-4), maar na afloop stond hij alleen Barça TV te woord en vragen over zijn toekomst bleven, logischerwijs, uit op het officiële clubkanaal. De media in Spanje wachtten zodoende tevergeefs op duidelijkheid uit de mond van Messi en intussen beginnen ongeduld en hoop zich met elkaar te vermengen.

“Messi, treed naar buiten en zeg dat je blijft”, zo valt zondag bij Marca te lezen. “Je glimlachte als nooit tevoren, enkele seconden voordat je voor de eerste keer als captain de Copa del Rey de lucht instak. Dit Barcelona is een kampioenselftal en het project is veelbelovend. Als voor Messi het sportieve gedeelte het belangrijkste is en niet de financiën, dan heeft hij weinig redenen om over dik twee maanden te vertrekken. Wat heb je nog meer nodig, Messi?”

Leo Messi! Wat een goal en 3-0 voor Barça ?? Opnieuw een 'assist' van Frenkie de Jong ??? Ronald Koeman is vrijwel zeker van een prijs in zijn eerste seizoen in Spanje ????#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/ienahMQCVv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

Ook Sport denkt dat de winst van de Copa del Rey en de evolutie van het elftal onder leiding van Ronald Koeman belangrijke factor zullen zijn in de beslissing van Messi. “De eerste prijs in twee jaar, de eerste prijs voor een aantal spelers die dit seizoen tot wasdom zijn gekomen, de eerste prijs voor Koeman en ook de eerste prijs voor Joan Laporta in zijn tweede termijn als voorzitter. Het was ook het weerzien van Messi met een prijs, iets wat hij ongetwijfeld mee zal nemen in zijn beslissing over zijn toekomst. De beker is heilig water voor een club waar, vanaf nu, meer rust zal zijn wanneer er beslissingen worden genomen.”

Sport-directeur José Maria Casanovas schrijft zondag in zijn column dat hij goede hoop heeft op de continuïteit van Messi na 30 juni. “Barcelona had een dergelijk succes nodig om te bewijzen dat men de weg omhoog heeft gevonden. Vanaf dit moment kan de continuïteit van Messi als een zekerheid worden gezien. Hij vierde de winst van de beker alsof het de Champions League was en hij ontving de beker als een grote kampioen. De blijdschap, het geluk en de trots waren van zijn gezicht af te lezen.”

Jordi Punti, columnist van AS, wijst er zondag op dat de winst van de Copa del Rey de katalisator kan zijn die de twijfels bij Messi over zijn toekomst wegneemt. “Het is geen makkelijk panorama. Messi heeft altijd gezegd dat hij voor een club met een project voor de toekomst wil spelen. Vrij vertaald betekent dat hij wil strijden om de Champions League, een toernooi waar Barcelona de voorbije jaren moeite mee heeft. Clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain, beide in de halve finale, voldoen daar wel aan. Maar de beste dingen in het leven komen onverwachts. De komst van Joan Laporta als voorzitter bijvoorbeeld, met een optimistisch project. De aanwezigheid van jonge en kwaliteitsvolle voetballers.”

“Dat kan ervoor zorgen dat Messi plots twijfelt, zeker gezien zijn euforie na het winnen van de beker”, benadrukt Punti. “Voor Barcelona is het financieel gezien niet de allerbeste oplossing dat een Messi van 34 jaar toch aanblijft. Het hoge salaris blokkeert de komst van een topaankoop, maar het emotionele aspect voert de boventoon. En dat laatste kan ook van invloed zijn in de beslissing van Messi. Wil hij wel of niet de mentor van een nieuwe generatie voetballers worden? Vertrouwen geven aan ploeggenoten bij een club die zijn thuis is? Net als Ronaldinho zestien jaar geleden bij Messi zelf. Of wil hij de laatste jaren van zijn loopbaan per se wennen aan een nieuwe competitie, een nieuw land en een nieuwe club?”

Koekoek! Messi doet nog een duit in het zakje ?? Wat een weelde voor Koeman en Barcelona: 0-4 in de finale van de Copa del Rey ??#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/v96JX589bH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

“Het is een zwaar toernooi voor ons geweest”, doelde Messi na afloop op de drie verlengingen die Barcelona nodig had om de finale te bereiken. “Het is altijd mooi om een prijs te winnen. Het is een mooie dag voor deze spelersgroep die een blij moment verdiende. Het is voor mij ook speciaal om aanvoerder te zijn van een club waar ik al heel mijn leven speel én om deze prijs te mogen ontvangen. Het was raar om een finale zonder supporters te spelen, zonder dat de familie erbij kon zijn, maar het is helaas de situatie zoals hij is. Nu gaan we er alles aan doen om de landstitel te winnen in een moeilijk jaar voor ons.”

“Leo is de beste voetballer ter wereld, hij is nauw met Barcelona verbonden. Hij houdt van deze club”, benadrukte Laporta na afloop. “Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons wil blijven. We gaan er alles aan doen, binnen de mogelijkheden van de club, om hem langer bij ons te houden. Het is onze grootste wens. Vandaag was een demonstratie van zijn klasse.”