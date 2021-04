Ronald Koeman verrast met basiself van Barcelona in bekerfinale

Zaterdag, 17 april 2021 om 20:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:33

Ousmane Dembélé verschijnt zaterdagavond niet aan het startsignaal van de finale van de Copa del Rey tussen Barcelona en Athletic Club. Ronald Koeman kiest in de eindstrijd van het Spaanse bekertoernooi andermaal voor een 3-5-2-systeem, al suggereerden de media in Spanje dat de Nederlander zou terugvallen op een 4-3-3-opstelling. Koeman zou echter van gedachten zijn veranderd toen zijn plannen richting de bekerfinale in de Catalaanse media uitlekten. In de formatie van vanavond krijgt Antoine Griezmann de voorkeur boven Dembélé. Frenkie de Jong neemt plaats op het middenveld. Het duel in het Estadio La Cartuja in Sevilla gaat om 21.30 uur van start.

Het is al maanden niet meer voorgekomen dat Dembélé om technische redenen op de bank moet beginnen. De aanvaller was de voorbije maanden steevast een van de basiskrachten die Koeman als eerste op het wedstrijdformulier zette. Hooguit kreeg hij rust in aanloop naar een belangrijke wedstrijd, of als hij met licht blessureleed kampte of als hij simpelweg veel wedstrijden op rij had gespeeld. Zo deed Dembélé uit tegen Osasuna (0-2) alleen de tweede helft mee, om vervolgens vier dagen later 79 minuten tegen Paris Saint-Germain (1-1) te spelen. Griezmann schommelde mede dankzij Dembélé veel vaker tussen basis en bank, maar krijgt in Sevilla juist de voorkeur boven zijn landgenoot.

In de driemansdefensie van Barcelona maakt Gerard Piqué zijn rentree. Hij speelde op 3 maart in de tweede halve finale tegen Sevilla (3-0) zijn laatste wedstrijd en verkeerde sindsdien in de ziekenboeg van Barcelona. Óscar Mingueza en Clément Lenglet completeren de defensie, met Marc-André ter Stegen uiteraard op doel. Sergiño Dest en Jordi Alba nemen opnieuw de vleugels voor hun rekening, zowel defensief als offensief. De Jong, Sergio Busquets en Pedri vormen het middenveld, terwijl Griezmann in de aanval wordt vergezeld door aanvoerder en sterspeler Lionel Messi.

Vorm

Barcelona hoopt vanavond de eerste prijs van het seizoen binnen te slepen. Het zou ook meteen de eerste trofee voor Koeman als hoofdtrainer van de Catalanen zijn. In januari ging de finale van de Spaanse Super Cup nog verloren: toen was Athletic in de eindstrijd met 2-3 te sterk. In LaLiga bleef Barcelona liefst negentien speeldagen op rij ongeslagen, maar Real Madrid maakte daar exact een week geleden een einde aan: 2-1. Athletic verloor twee weken geleden de alsmaar uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen met 0-1 van aartsrivaal Real Sociedad en heeft al sinds 7 maart geen enkel officieel duel meer gewonnen. Na de 2-1 zege op Granada volgden twee nederlagen en vier remises.

Negende finale tussen Barcelona en Athletic

Athletic won de Copa del Rey voor het laatst in 1983/84 en deed dat ten koste van Barcelona, dat met 1-0 werd verslagen. De Basken en de Catalanen staan vanavond voor de negende keer tegenover elkaar in een bekerfinale en in zes van de acht voorgaande edities stapten los Azulgrana als winnaar van het veld: 1919/20 (0-2), 1941/42 (4-3), 1952/53 (2-1), 2008/09 (1-4), 2011/12 (0-3) en 2014/15 (1-3). Naast de bekerwinst in 1983/84 sleepte Athletic ook in 1931/32 ten koste van de Catalanen de beker in de wacht. Barcelona is met 41 finaleplaatsen en 30 bekerzeges de absolute nummer één van het Spaanse bekertoernooi. Athletic is een goede tweede met 38 finaleplaatsen en 23 bekers in de vitrine.

De weg naar de eindstrijd

De weg van Barcelona naar de finale was niet makkelijk. In de zestiende finales had het team van Koeman meteen een verlenging nodig om streekgenoot en derdeklasser UE Cornellà (0-2) uit te schakelen en in de achtste finales was ook Rayo Vallecano (1-2) een lastige opponent. In de kwartfinales had Barcelona voor de tweede keer een verlenging nodig: dit keer om Granada (3-5) te elimineren. Na de 2-0 nederlaag in het eerste halve finale-duel met Sevilla leek het einde verhaal voor Barcelona, dat in het weerzien in het Camp Nou echter een 2-0 tussenstand in de reguliere speeltijd afdwong en uiteindelijk in de noodzakelijke verlenging het doorslaggevende derde doelpunt maakte: 3-0.

Ook Athletic kende de nodige obstakels richting de eindstrijd in Sevilla. UD Ibiza en Alcoyano werden in de zestiende en achtste finales met 1-2 verslagen en daarna hadden de Basken een strafschoppenreeks nodig om Real Betis uit te schakelen: 1-1, 1-4 na penalty’s. Levante was zeker geen makkelijke laatste horde om finale te bereiken. Na een 1-1 gelijkspel in eigen huis zegevierde Athletic met 1-2 in Valencia.

Doelpuntenmakers in de Copa del Rey

De doelpunten van Barcelona in het bekertoernooi werden vrij evenredig verdeeld. Griezmann, De Jong, Jordi Alba, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite waren ieder goed voor twee treffers. De overige doelpunten kwamen op naam van Lionel Messi en Gerard Piqué. Bij Athletic kwamen de meeste doelpunten van Raúl García: drie stuks. De overige doelpunten van de Basken werden door Álex Berenguer, Iñaki Williams, Asier Vialibre, Unai Núñez en Iñigo Martínez gemaakt.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann.

Opstelling Athletic: Simón; De Marcos, Álvarez, Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Unai López, Muniain; Iñaki Williams en Raúl García.