Bekijk hoe Phil Foden woensdag in de voetsporen van Kylian Mbappé trad

Woensdag, 14 april 2021 om 23:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:07

Manchester City plaatste zich woensdagavond ten koste van Borussia Dortmund pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis, en de eerste keer sinds 2015/16, voor de halve finales van de Champions League. Voor Josep Guardiola begint het langzamerhand een gewoonte te worden. De Spaanse trainer staat voor de achtste keer in zijn trainersloopbaan in de halve finale van het Europese miljardenbal: meer wie dan ook, en evenveel als José Mourinho.

Voor Riyad Mahrez kwam de gelijkmaker als een bevrijding, na liefst veertien opeenvolgende Champions League-duels zonder doelpunt. Hij deed vanaf elf meter en staat na drie penalty’s in het toernooi op evenveel doelpunten vanaf de stip. De andere treffer van Manchester City kwam op naam van Phil Foden, die pas de tweede voetballer jonger dan 21 jaar is die in beide duels van een kwartfinale (of latere ronde) trefzeker is. Kylian Mbappé was in 2016/17 namens AS Monaco, ook tegen Borussia Dortmund, de eerste.

Bekijk hieronder de samenvatting van Borussia Dortmund - Manchester City.