Maarten Stekelenburg spreekt zich uit over het belang van de muurligger

Woensdag, 14 april 2021 om 19:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:24

Maarten Stekelenburg is volledig hersteld van zijn knieblessure, zo meldt de 38-jarige doelman van Ajax donderdagavond op de persconferentie. Stekelenburg benadrukt dat er donderdag met zijn meespelen tegen AS Roma dan ook geen risico wordt genomen. "Ik had last van mijn knie, maar ik ben hersteld", aldus Stekelenburg, die niet precies zegt wat de aard van de blessure was.

Stekelenburg wordt door Valentijn Driessen gevraagd naar het belang van de muurligger bij vrije trappen. "Die kan heel erg belangrijk zijn", zegt de goalie. "Ik weet dat er in Nederland wat lacherig over gedaan wordt. Het is afhankelijk van waar de vrije trap wordt genomen. Is die dicht op de zestien? Je wilt toch dat je muur zo hoog mogelijk springt. Dan kan het van waarde zijn. Waarom we het niet eerder hebben gedaan? Omdat het voetbal verandert en je op een gegeven zag dat er vrije trappen onder de muur door werden geschoten. En je wil tegendoelpunten voorkomen, dus ik vind het een uitstekend middel."

Ook krijgt Stekelenburg de vraag naar zijn mening over de prestatie van zijn vervanger Kjell Scherpen, die afgelopen donderdag een grote fout maakte in de thuiswedstrijd tegen AS Roma (1-2 verlies). "Prima", aldus Stekelenburg. "Ik bedoel: mensen, keepers, voetballers maken fouten, dat zal nooit veranderen. Het was vervelend voor hem, maar het zal in de toekomst nog wel vaker gebeuren. Het zal mij ook nog wel vaker gebeuren. Natuurlijk steun ik hem. We trainen iedere dag met elkaar en we zijn een team. Je wint met zijn allen en je verliest met zijn allen."

Stekelenburg zag vanaf de tribune dat Ajax afgelopen donderdag 'een redelijk goede wedstrijd' speelde. "Maar je moet wel de kansen afmaken die je krijgt en ik denk dat het een onnodig resultaat was. Waar de kansen liggen? Er ligt niet veel ruimte, zeker niet tegen Italianen, maar je zal ruimte moeten creëren." Stekelenburg speelde vanaf 2011 twee seizoenen voor AS Roma, maar heeft die periode achter zich gelaten. "Ik ben hier niet om hen te laten zien wat ik kan. Ik ben hier om een resultaat met Ajax te halen. Ik ben absoluut niet bezig met wat ze van mij vinden. Als ik daar mijn motivatie uit moet halen, dan is er iets niet goed."