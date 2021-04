Staf en spelersgroep PEC Zwolle voor tweede keer akkoord met loonoffer

Dinsdag, 13 april 2021 om 13:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:42

PEC Zwolle is met de spelers, technische staf en het kantoorpersoneel tot een akkoord gekomen over een salarisoffer, zo meldt de club op zijn website. De huidige nummer dertien van de Eredivisie heeft te maken met forse omzetverliezen, met name doordat publiek nog altijd niet welkom is bij wedstrijden. Zwolle meldt dat er 'enkele financiële restricties worden doorgevoerd' naar aanleiding van het akkoord. Het is de tweede keer dat de club zijn personeel bereid vindt om in te leveren. In mei vorig jaar gebeurde dat ook al.

Bram van Polen laat in een reactie weten dat er niet heel lang voor nodig was om tot het akkoord te komen. "Het is een seizoen als nooit tevoren", beseft de 35-jarige aanvoerder. "Het gemis van onze supporters en sponsoren is groot en wij als spelersgroep realiseren ons maar al te goed dat het nog steeds onzekere tijden zijn voor velen. Dat wij wel gewoon mogen voetballen is een groot goed, waarbij het niet fijn voelt om financieel te doen alsof er niets aan de hand is. Daarom hebben we als spelersgroep unaniem en zonder uitvoerig overleg besloten het sociaal akkoord te ondertekenen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorzitter Adriaan Visser spreekt van een 'mooi gebaar'. "Voor het tweede jaar op rij steken de medewerkers de club een grote helpende hand toe om zo goed als mogelijk uit deze benarde situatie te komen. Door dit sociaal akkoord bezuinigen we bij PEC Zwolle een substantieel bedrag." Onlangs werd bekend dat er tijdens de dertigste speelronde in de Eredivisie weer supporters worden toegelaten in de stadions. Daarnaast zullen er op 25 april, als Ajax het opneemt tegen AZ, 7500 supporters welkom zijn in de Johan Cruijff ArenA. Bij Feyenoord tegen Vitesse op dezelfde dag zijn 6500 toeschouwers welkom in De Kuip.

Zwolle is zeker niet de enige club in de Eredivisie die een beroep doet op zijn personeelsbestand. Eerder bereikten onder meer FC Groningen, Heracles Almelo en PSV een akkoord over het inleveren van salaris. Het tweede loonoffer dat Feyenoord aan de spelersgroep voorstelde, viel niet in goede aarde. Mede door de komst van Lucas Pratto zag de selectie af van een tweede tegemoetkoming. Opmerkelijk was dat Francesco Antonucci, die dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan FC Volendam, als enige wél akkoord ging met het door de directie geëiste loonoffer.