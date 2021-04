Fraser kijkt uit naar zondag: ‘Ik ben helemaal gek van iemand als Tadic’

Dinsdag, 13 april 2021 om 07:45 • Daniel Cabot Kerkdijk

Henk Fraser hoopt dat Vitesse komende zondag ten koste van Ajax de finale van de TOTO KNVB Beker wint. De nu trainer van Sparta Rotterdam was degene die op 30 april 2017 de eerste hoofdprijs de prijzenkast van Vitesse binnenloodste toen AZ in de eindstrijd met 0-2 werd verslagen. Fraser hoopt op een mooie finale en gaat er dan ook goed voor zitten. “Ik denk dat niemand het me kwalijk zal nemen dat ik Vitesse liever zie winnen. Je houdt altijd gevoel bij de club waarbij en de mensen met wie je gewerkt hebt.”

Fraser is vooral weg van voetballers die ‘het spelletje’ speciaal maken. Daar heeft zowel Erik ten Hag als Thomas Letsch de beschikking over, zo verzekert hij. “Ik ben helemaal gek van iemand als Dusan Tadic”, vertelt Fraser dinsdag in De Telegraaf. “Vanwege de manier waarop hij speelt en hoe ik hem zie als mens. Hij heeft zoveel kwaliteiten, behoudt altijd zijn waarde voor het team en door zijn persoonlijkheid is hij een voorbeeld voor veel spelers. Zó in balans en een absolute leider. Dat zijn mensen bij wie ik veel gevoel heb. Zoals ik dat ook heb bij Oussama Tannane.”

Fraser en Tannane kennen elkaar al sinds de jeugd bij PSV, bij de Onder-19. De trainer vond de spelmaker destijds al ‘een superspeciale speler’. Fraser vindt het grappig dat er naar dergelijke spelers ‘altijd anders wordt gekeken’. “Gaat het een wedstrijd moeilijk, dan roepen dit soort jongens hier direct veel weerstand op. Het ligt ook aan mijn persoonlijke voorkeur, maar ik hou van mensen die geen dubbele agenda hebben.”

“Als hij boos op je is, merk je het. Als hij blij met je is, merk je het ook”, benadrukt Fraser. “Veel mensen in de voetbalwereld denken aan wat ze aan bepaalde acties of gedrag overhouden. Ook ik. Dit soort jongens reageert recht toe, recht aan. Impulsief. Die denken niet aan wat andere mensen logisch of verstandig vinden.”