Dumfries onthult spontaan applaus in kleedkamer PSV: ‘Heeft dit verdiend’

Maandag, 12 april 2021 om 12:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:26

Voor Armando Obispo breekt de zon weer door na een behoorlijk zware periode. De 22-jarige verdediger is weer helemaal terug na een maandenlange absentie vanwege een knieblessure. Zondag volgde de ultieme beloning voor Obispo, die door PSV-trainer Roger Schmidt als invaller werd gebruikt in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De korte invalbeurt smaakt naar meer voor de jonge mandekker.

Na vier optredens bij Jong PSV was er zondag dan eindelijk weer speeltijd in de hoofdmacht van de Eindhovense club. "Dat geeft een goed gevoel", jubelt Obispo in een interview met PSV TV. "Het heeft lang geduurd om me terug te knokken van mijn blessure en ik ben blij dat ik hier nu mocht staan. Of het lang genoeg was? Het is nooit lang genoeg, maar dit is een mooi begin", doelt de ambitieuze PSV'er op het feit dat hij in het uitduel met VVV slechts enkele minuten speeltijd kreeg van Schmidt in de slotfase.

Schmidt toonde zich zondag zeer tevreden met de invalbeurt van Obispo in Venlo. "Hij liet in de duels zien terug te zijn", wordt de Duitse coach geciteerd door De Telegraaf. "Hij is heel gemotiveerd, is een goede speler. Hij heeft de snelheid en de fysieke wapens om een goede centrale verdediger te zijn. Hij is voetballend goed en heeft me erg overtuigd op de trainingen. Ik ben blij dat hij nu weer minuten in het eerste elftal kon maken", zo klonk het tevreden uit de mond van Schmidt.

"Heel positief natuurlijk. Ik spreek dagelijks met de trainer, dus ik hoor niet alleen van hem via een persconferentie, maar het is zeker een positief signaal richting mij", reageert Obispo op de lofzang op Schmidt. De centrumverdediger hoopt dat het vertrouwen van zijn trainer resulteert in meer speeltijd bij PSV. "Ik zie voor komend seizoen zeker kansen. Nu bekijk ik het wedstrijd per wedstrijd en uiteraard hoop ik dat het volgend seizoen anders zal zijn dan dit seizoen", aldus de optimistische Obispo, die zondag applaus kreeg van zijn ploeggenoten in de kleedkamer van PSV.

"Hij heeft dit verdiend, gezien de manier hoe hij traint en hoe hij ermee bezig is", legt aanvoerder Denzel Dumfries de actie van de PSV-spelers nader uit. "Ik verwacht ook veel van hem richting komend seizoen. We zijn enorm blij en trots dat Armando terug is", zo besluit de rechtsback van de nummer twee in de Eredivisie. Obispo, vorig seizoen als huurling goed voor 28 wedstrijden in het shirt van Vitesse, staat bij PSV op vier optredens. Het contract van de centrale verdediger in Eindhoven loopt nog ruim een jaar door.