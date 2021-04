Robben: ‘Als een opa mij mailt dat dat zijn droom is, dan breek ik bijna’

Maandag, 12 april 2021 om 10:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:48

Arjen Robben is ontzettend blij met de steun die hij in de afgelopen maanden heeft ontvangen. De 37-jarige vleugelaanvaller stond vanwege blessureleed maandenlang buitenspel, maar tussentijds opgeven is wat hem betreft nooit een optie geweest. Robben is dankbaar dat zoveel mensen, met name supporters van de Trots van het Noorden, zo met zijn lot begaan zijn. Zondag volgde de beloning voor het harde werken, want hij maakte na een halfjaar zijn rentree bij Groningen.

"Ik heb al aardig wat revalidaties achter de rug, maar deze was misschien wel de zwaarste uit mijn hele carrière. Ik heb veel twijfels gehad, maar opgeven was geen optie", zo benadrukt Robben in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad. De routinier zoekt zelf naar de reden waarom hij niet voortijdig de handdoek in de ring heeft gegooid. "Wellicht mijn topsportmentaliteit." Er zijn echter meer redenen waarom de voormalig international van het Nederlands elftal zijn contract in Groningen nog niet heeft ingeleverd.

"De steun van de mensen hier in Groningen, dat speelt ook wel mee", vervolgt de nog immer ambitieuze Robben. "Je doet het voor de club, de supporters. Als je ziet wat voor brieven en e-mail ik allemaal krijg... Als een opa mij mailt dat het zijn droom is om met zijn kleinzoon mij nog een keer live te zien spelen in de Euroborg, dan breek ik bijna. Dan wil ik door. Ook al zou je willen stoppen, dan kan je het simpelweg niet." Grote vraag is nu wel of Robben op fysiek gebied in staat is om zijn verblijf bij de nummer zes in de Eredivisie met nog minstens een jaar te verlengen.

"Als jij mij de garantie kan geven dat ik een heel jaar fit blijf, dan ga ik door. Maar het verleden heeft uitgewezen dat je die garantie niet kan geven", doelt de realistische Robben op de vele blessures uit het verleden. "Dat blijft een lastige factor en maakt de keuze moeilijk." De buitenspeler weet in ieder geval zeker dat hij bij een nieuwe spierblessure niet opnieuw een comeback zal maken. Er zijn wat Robben betreft wel grenzen op dat vlak. "En dat wil ik ook mijn gezin niet aan doen."

Robben is ondanks de euforie van zijn terugkeer realistisch genoeg om te weten dat het binnenkort opnieuw mis kan gaan. Dat gegeven brengt ook weer de nodige onzekerheid met zich mee. "Maar ik heb dan wel alles gegeven, voor iedereen. Meer kan ik niet doen. Het moet natuurlijk ook een beetje meezitten. Laten we dan maar een kaarsje opzetten dat het de komende weken goed blijft gaan." Robben richt zijn pijlen nu op speeltijd tegen zijn oude werkgever PSV, op 24 april de opponent van Groningen in het Philips Stadion.