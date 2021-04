Zorgen bij Schalke 04 om Huntelaar na eerste zege in drie maanden

Zondag, 11 april 2021 om 17:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:33

Schalke 04 heeft zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Bundesliga. In eigen huis traden die Königsblauen aan tegen FC Augsburg, dat dankzij een vroege treffer van Suat Serdar verslagen werd: 1-0. Het was de eerste overwinning voor Schalke sinds 9 januari, toen TSG 1899 Hoffenheim met 4-0 ten onder ging. Klaas-Jan Huntelaar kreeg een basisplek, maar moest zich in de slotfase noodgedwongen laten vervangen wegens een blessure. Het vooralsnog niet bekend hoe ernstig de blessure van de Nederlander is.

De ploeg van trainer Dimitrios Grammozis begon voortvarend aan de ontmoeting, daar de score al voor het verstrijken van de vierde speelminuut geopend werd. Uit een pass van Huntelaar testte Can Bozdogan doelman Rafal Gikiewicz, die de bal losliet en Serdar in de gelegenheid bracht om uit de rebound binnen te schieten: 1-0. Vijf minuten later deed Huntelaar zelf een duit in het zakje, maar zijn schot belandde niet tussen de palen. Vervolgens nam Augsburg het initiatief over.

Halverwege de eerste helft had Ruben Vargas een uitstekende dieptepass in huis op Marco Richter, die oog in oog met doelman Ralf Fährmann aan het kortste eind trok. Even later werd ook Jeffrey Gouweleeuw in stelling gebracht na een corner; zijn schot van circa vijftien meter ging echter over. Vervolgens ging de aanvoerder aan de overzijde in de fout door een bal recht in de voeten te spelen van Omar Mascarell, die het vizier tot opluchting van Gouweleeuw niet op scherp had staan.

Tien minuten na rust kreeg Augsburg wederom tot tweemaal toe de kans om de stand te nivelleren. Eerst was het Vargas die onfortuinlijk was in de afronding en vervolgens slaagde Richter er niet in om een schot tussen de palen te krijgen. Vervolgens brak er een impasse aan, die tien minuten voor tijd doorbroken kon worden door Huntelaar. De spits mocht aanleggen voor een vrije trap en plaatste de bal rechterbovenhoek, maar Gikiewicz had een fraaie redding in huis. Niet veel later werd Huntelaar wegens een blessure, waarvan de ernst vooralsnog onduidelijk is, naar de kant gehaald ten faveure van Matthew Hoppe. Schalke blijft ondanks de overwinning stijf onderaan de ranglijst staan: de achterstand op de veilige zestiende plek bedraagt twaalf punten.