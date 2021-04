Perez moet lachen om Ten Hag: ‘Ik dacht echt dat het LuckyTV was’

Donderdag, 8 april 2021 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Kenneth Perez heeft smakelijk gelachen om het interview dat Erik ten Hag voorafgaand aan het treffen met AS Roma gaf aan Sky Italia. Perez dacht eerst dat de trainer van Ajax in het filmpje werd gepersifleerd door LuckyTV, maar kwam er toen achter dat het echt was. "Ik dacht echt dat het LuckyTV was", aldus de Deen op ESPN.

Ten Hag sprak in niet al te best Engels zijn bewondering voor Italië uit. "Ik dacht: is dit echt?", zegt Perez. "Dit is dus echt. Dit is toch krankzinnig? Los daarvan: ik blijf zeggen: presentatie is belangrijk, maar het vakmanschap van een trainer is belangrijker. En hij heeft natuurlijk wel aangetoond bij Ajax dat hij het echt geweldig gedaan heeft. Alleen als je dit ziet, denk je: even serieus... het wordt wel lastig bij een club waar ze Engels spreken. Dat wordt natuurlijk een drama."

Arnold Bruggink stipt aan dat het voor Louis van Gaal, die ook niet bekend staat om zijn geweldige beheersing van het Engels, ook geen probleem was om in de Premier League aan het werk te gaan. "Ja, maar dat is Van Gaal", reageert Perez. "Als die bij Manchester United binnenkomt, of Erik ten Hag komt binnen bij United... Ook al heeft Ten Hag het goed gedaan. Als jij een trainer hebt die zo uit de hoek komt in het Engels bij een bespreking, dan lig je toch helemaal dubbel?"

Ten Hag wordt volgens Perez in dezen geholpen door de uitstekende prestaties van Ajax dit seizoen. "Wat het wel is met dit soort dingen: nu gaat het lekker bij Ajax, en dan is het lachen. Dit kan ook zomaar de druppel zijn als het slecht gaat. Dan zeggen de supporters op een gegeven moment: 'Zo'n Tukker... hij maakt onze club kapot.' Daar hoor je nu niks meer van, omdat het crescendo gaat."