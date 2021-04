Ajax vanavond op eigen veld noodgedwongen in uittenue tegen AS Roma

Donderdag, 8 april 2021 om 15:02 • Laatste update: 15:38

Ajax treedt vanavond in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma aan in het zwarte Europese uittenue. Via de officiële kanalen melden de Amsterdammers dat het vanwege de clubkleuren van Roma niet mogelijk is om in het thuistenue te spelen. “Vanwege conflicterende kleurencombinaties moeten beide clubs teruggrijpen op de andere shirts. Ajax speelt daarom beide wedstrijden tegen de Romeinen in het Europese zwart-gouden tenue”, meldt Ajax.

Het uittenue van AS Roma is grotendeels wit en toont daardoor teveel gelijkenissen met het thuistenue van Ajax. Daarom is door de Eredivisie-koploper gekozen voor het zwart-gouden tenue dat dit seizoen in Europees verband al vaker is gedragen. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.