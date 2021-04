Bekijk hier hoe Mason Mount een clubrecord van Chelsea verbeterde

Woensdag, 7 april 2021 om 23:38 • Laatste update: 23:44

Chelsea behaalde woensdagavond een uitstekend resultaat in de eerste kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Thomas Tuchel won op bezoek bij FC Porto met 0-2 dankzij doelpunten van Mason Mount en Ben Chilwell. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel, dat vanwege coronarestricties werd gespeeld in het Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla.

Mount zette met de openingstreffer een clubrecord: de Engelsman werd met zijn 22 jaar en 87 dagen de jongste doelpuntenmaker voor Chelsea ooit in een knock-outwedstrijd van de Champions League. Verder was het voor het eerst sinds maart 2012 dat Chelsea twee verschillende Engelse doelpuntenmakers had. Negen jaar geleden verzorgden John Terry en Frank Lampard de treffers tegen Napoli.