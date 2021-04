Bekijk hier hoe Vinícius zorgde voor een unieke prestatie in de laatste 25 jaar

Dinsdag, 6 april 2021 om 23:54 • Dominic Mostert

Real Madrid zette dinsdagavond een eerste stap richting de halve finale van de Champions League. In Estadio Alfredo Di Stéfano was de ploeg van Zinédine Zidane dankzij een dubbelslag van Vinícius Júnior en een treffer van Marco Asensio met 3-1 te sterk voor Liverpool, dat volgende week woensdag dus voor een zware opgave staat. Vinícius (20 jaar, 268 dagen) werd na Raúl González (18 jaar, 253 dagen in maart 1996 tegen Juventus) de jongste speler ooit van Real die scoorde in de knock-outfase van de Champions League.

Real blijft een moeilijke tegenstander voor Liverpool. Samen met Benfica was Real de club die het vaakst won van Liverpool in Europees verband: vier keer. Die vier nederlagen vonden allemaal plaats in de laatste vier ontmoetingen tussen beide clubs. Real strandde in de afgelopen twee seizoenen in de achtste finale van de Champions League, achtereenvolgens tegen Ajax en Manchester City, maar staat nu op de drempel van de halve finale.