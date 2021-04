Perez vreest ‘voorbode’ Ajax en doet suggestie voor duel met AS Roma

Zondag, 4 april 2021 om 19:16 • Yanick Vos

Ajax had zondag veel moeite met sc Heerenveen, maar won wel met 1-2. Kenneth Perez en Marciano Vink zagen de Amsterdammers worstelen in het Abe Lenstra Stadion. Volgens Perez was met name de afwezigheid van de geblesseerde Daley Blind goed merkbaar bij de Eredivisie-koploper. De Oranje-international raakte afgelopen week zwaar geblesseerd aan zijn enkel, waardoor Ajax-trainer Erik ten Hag moest schuiven in zijn opstelling. Devyne Rensch kreeg in Friesland de kans op het middenveld, maar dat pakte volgens de analisten van ESPN niet goed uit.

Ten Hag zette Edson Álvarez centraal achterin, terwijl Rensch als controlerende middenvelder speelde. Mede door de omzettingen waren de Amsterdammers kwetsbaar en ontsnapte het aan puntenverlies. “Heel misschien is dit een voorbode van Ajax zonder Blind, en dat is natuurlijk niet heel fijn”, zei Perez na afloop van het duel. De Deense analist denkt dat de afwezigheid van Blind in de Eredivisie en finale van de TOTO KNVB Beker wel op te vangen is. In de Europa League is dat volgens hem een ander verhaal.

“Europees gezien is Daley Blind voor dit Ajax echt zó belangrijk”, benadrukte Perez. “Bij hem begint het voetbal. Hij heeft rust aan de bal en kan als linksback, centraal in de verdediging of op het middenveld spelen. Daar begint het gewoon. En nu is het bij Ajax niet helemaal duidelijk bij wie het voetbal begint.” Volgens Perez kan Lisandro Martínez wel ‘een pass tussendoor geven’, maar niet op dezelfde manier zoals Blind. “Dit is de slechtst denkbare speler voor Ajax die geblesseerd kon raken. Die specifieke kwaliteiten van Blind die heb je niet in de selectie.”

Volgens Vink is Ryan Gravenberch de speler die ‘qua rust en passing’ het dichtst in de buurt komt van het spel van Blind. Met oog op de dubbele confrontatie in de kwartfinale van de Europa League met AS Roma denkt Perez dat Ten Hag er goed aan doet om meer zekerheid in te bouwen op het middenveld. “Zou het een idee zijn om Davy Klaassen een linie te laten zakken? Dat hij op zes gaat spelen en Mohammed Kudus op tien. Hij (Klaassen, red.) is wel iemand die de rust kan bewaren.”

Vink denkt net als Perez dat de afwezigheid van Blind tegen Roma problemen kan gaan opleveren. “Met Gravenberch en Blind heb je twee opbouwers in je ploeg, dat is de kracht van Ajax. Mocht een tegenstander Gravenberch vastzetten, dan heb je altijd een uitwijkmogelijkheid.” Door de afwezigheid van Blind levert Ajax volgens Vink voetballend vermogen in. “Als ik een tegenstander ben, dan zet ik Gravenberch vast. Dan wil ik wel eens zien wie er gaat opbouwen. Dan wordt het lastiger.”