Tottenham verspeelt zege ondanks dubbelslag en record Harry Kane

Zondag, 4 april 2021 om 17:10 • Laatste update: 17:24

Tottenham Hotspur is zondagmiddag in de slotfase tegen puntenverlies aangelopen in de Premier League. Lang zag het ernaar uit dat the Spurs een 1-2 zege uit het vuur zouden slepen tegen Newcastle United, maar de thuisploeg sloeg vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog toe: 2-2. Harry Kane was tweemaal trefzeker op St. James’ Park en kroonde zich daarmee tot topscorer van uitwedstrijden in de Premier League namens een club: 84 goals. Tottenham blijft met 49 punten steken op de vijfde positie van de ranglijst, terwijl Newcastle met 29 punten zeventiende staat.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd werd genoteerd door Tottenham, waar Steven Bergwijn in de wedstrijd selectie ontbrak. Kane vuurde een veelbelovend schot af op het vijandelijke doel na een fraaie solo, maar doelman Martin Dúbravka verijdelde de poging van de spits. Halverwege de eerste helft was er ook een hoofdrol weggelegd voor Tottenham-keeper Hugo Lloris. Eerst dook de Fransman een gevaarlijke kopbal van Dwight Gayle uit de verre hoek, waarna de sluitpost ook in de rebound aan het langste eind trok.

Het artikel gaat verder onder de video Kane 'has to be happy' with form for club and country - Mourinho Meer videos

Drie minuten nadat arbiter Craig Pawson terecht een buitenspeldoelpunt van Carlos Vinicius afkeurde, telde de treffer aan de overzijde wel. Door grote fouten in de opbouw van Japhet Tanganga en Davinson Sánchez kwam de bal voor de voeten van Sean Longstaff, die Joelinton de kans gunde om eenvoudig binnen te schieten: 1-0. Lang kon Newcastle echter niet genieten van de voorsprong. Binnen twee minuten na de openingstreffer werkte Kane de gelijkmaker al tegen de touwen na een fraaie steekbal van Giovani Lo Celso.

Daarmee was Tottenham wakkergeschud, want vier minuten na het nivelleren van de stand kwamen de Londenaren op voorsprong. Ditmaal was het Tanguy Ndombele die een scherpe pass in huis had op Kane, die vanaf de rechterkant van het strafschopgebied diagonaal binnenschoot: 1-2. Newcastle liet zich echter niet uit het veld slaan en bleef het restant van de wedstrijd de bovenliggende partij. The Magpies overleefden nog enkele grote aanvallen van onder meer Tanganga en Kane, terwijl de thuisploeg zelf nog wel tot scoren wist te komen. Joseph Willock kreeg het leer voor zijn voeten na een carambole voor het doel van de bezoekers en schoot onberispelijk de 2-2 binnen. Door het gelijkspel profiteert Tottenham niet van de misstap van nummer vier Chelsea. The Blues gingen zaterdag met 2-5 onderuit tegen West Bromwich Albion. De ploeg van Mourinho blijft vijfde staan met een achterstand van twee punten op Chelsea.