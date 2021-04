AS Roma kent tegenvallende generale voor eerste ontmoeting met Ajax

AS Roma kende zaterdagmiddag geen geslaagde generale in aanloop naar de eerste ontmoeting met Ajax van donderdag in de kwartfinale van de Europa League. Het elftal van trainer Paulo Fonseca morste namelijk punten op bezoek bij Sassuolo: 2-2. Het treffen tussen Atalanta en Udinese, met de nodige Nederlanders binnen de lijnen, was een prooi voor de thuisploeg: 3-2. Lazio, op jacht naar een Champions League-ticket, wist op eigen veld nipt te winnen van het Spezia van doelman Jeroen Zoet: 2-1.

Sassuolo - AS Roma 2-2

Roma, spelend in een 4-4-2-systeem met Rick Karsdorp als rechtsback, kende een voortvarende start. Carles Pérez werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Marlon Santos, waarna de bal op de stip werd gelegd. Pellegrini bewees over stalen zenuwen te beschikken door de bal onberispelijk in de linkerbovenhoek te knallen. Enkele minuten voor het rustsignaal zag Pellegrini een afstandsschot maar net langs het doel van Sassuolo verdwijnen. De thuisspelende ploeg rechtte de rug in de tweede helft en twaalf minuten na rust werd de opleving van de middenmoter in de Serie A beloond.

Hamed Junior Traorè tikte van dichtbij binnen nadat Filip Djuricic een hoekschop al koppend had verlengd in de richting van de middenvelder uit Ivoorkust. Met nog twintig minuten op de klok echter herstelde Roma de voorsprong. In het midden van het strafschopgebied van Sassuolo schoot Bruno Peres raak na goed voorbereidend werk van Stephan El Shaarawy. Diezelfde El Shaarawy werd luttele minuten vervangen door Jordan Veretout. Vijf minuten voor het einde ging de zege voor Roma alsnog in rook op. Giacomo Raspadori bleef goed kijken in het penaltygebied van de bezoekers en knalde de bal vervolgens in de linkerhoek: 2-2. Roma blijft zesde staan en laat belangrijke punten liggen in de race om een plaatsbewijs voor de groepsfase van de Champions League.

Lazio - Spezia 2-1

In het Stadio Olimpico kwamen de belangrijkste momenten pas na rust voorbij. Lazio nam ruim tien minuten na de hervatting de leiding tegen de nummer zestien in de Serie A, met Zoet wederom als doelman. Na een snelle counter kwam de bal uiteindelijk terecht bij Manuel Lazzari en de middenvelder, die in het strafschopgebied van Spezia was aanbeland, greep het buitenkansje met beide handen aan: 1-0. De mooiste treffer van de middag, en misschien wel van het seizoen, viel in minuut 74, kort nadat Ciro Immobile bij Lazio was afgelost door Felipe Caicedo.

Een voorzet vanaf links was een prooi voor Daniele Verde, die de bal met een geweldige omhaal in het doel van Lazio knalde: 1-1. Doelman Pepe Reina was volstrekt kansloos op de geweldige uithaal van de invaller aan de kant van Spezia. Lazio liet zich niet uit het veld slaan en sloeg een minuut voor tijd alsnog keihard toe. Na overleg met de VAR werd een handsbal van Riccardo Marchizza geconstateerd, waardoor Lazio een strafschop mocht nemen. De ingevallen Caicedo maakte geen fout vanaf elf meter, waardoor de Romeinen zeer belangrijke punten pakken in het gevecht om een ticket voor de Champions League.

Genoa - Fiorentina 1-1

Voor Frank Ribéry zat het duel in Genua er na iets meer dan vijftig minuten reeds op. De aanvaller van Fiorentina raakte in een duel om de bal niet het leer maar Davide Zappacosta en mocht van scheidsrechter Fabio Maresca meteen inrukken met een rode kaart. Genoa, met Kevin Strootman in de basis, had na dertien minuten spelen als eerste het net gevonden: na een acrobatische aanname van ex-PSV’er Gianluca Scamacca bij de verste paal tekende Mattia Destro van dichtbij voor de 1-0. Dusan Vlahovic zorgde tien minuten later met een halve volley uit een lastige hoek voor de 1-1. Tot meer doelpunten waren de nummers dertien en vijftien van de Serie A niet in staat. Strootman werd na 83 minuten gewisseld.

Franck Ribéry blies de aftocht met een directe rode kaart.

Atalanta – Udinese 3-2

De achttienjarige Jayden Braaf kreeg in het regenachtige Bergamo voor het eerst een basisplaats sinds hij op de slotdag van de winterse transfermarkt door Manchester City werd verhuurd aan Udinese. Ook Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar stonden in de basis bij Udinese, terwijl Atalanta aantrad met Marten de Roon; Hans Hateboer is geblesseerd en Sam Lammers zat op de bank. Atalanta, dat vorig seizoen nog met 7-1 won van Udinese, had opnieuw de controle en kwam na achttien minuten op voorsprong. Matteo Pessina vond Luis Muriel in het strafschopgebied en de Colombiaan schoot raak door de benen van keeper Juan Musso nadat zijn inzet licht van richting werd veranderd door Kevin Bonifazi.

Gian Piero Gasperini zag Atalanta zegevieren in een regenachtig Bergamo.

Muriel maakte er twee minuten voor de pauze ook 2-0 van, nadat hij in het strafschopgebied werd bereikt door een strakke pass van Ruslan Malinovsky en doelman Musso omspeelde. In laatste minuut van de eerste helft bracht Roberto Pereyra de spanning weer terug met een laag schot vanbuiten het strafschopgebied op aangeven van Nahuel Molina. Na een uur spelen bezorgde Duván Zapata zijn ploeg weer wat lucht, door de bal binnen te glijden nadat Bram Nuytinck bij hem wegstapte en ook Bonifazi hem uit het oog verloor. Jens Stryger Larsen maakte er nog 3-2 van nadat Molina De Roon uitkapte, maar daar bleef het bij.

Napoli – Crotone 4-3

Hekkensluiter Crotone won dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd en het leek er al snel op dat er geen verandering zou komen in die statistiek. Door doelpunten in minuut 19 en minuut 22 leidde Napoli al snel met 2-0. Lorenzo Insigne opende de score uit na een individuele actie aan de rechterflank van de opgestoomde back Giovanni Di Lorenzo. Op aangeven van Di Lorenzo zocht Insigne de linkerhoek, maar zijn inzet werd van richting veranderd door Crotone en zette keeper Alex Cordaz op het verkeerde been. Vervolgens verdubbelde Victor Osimhen de marge met een intikker na een fraai uitgespeelde aanval.

Grote vreugde bij Napoli na één van de vier treffers tegen Crotone.

Crotone gaf zich echter niet gewonnen en kwam snel op 2-1, toen Simy van dichtbij mocht uithalen nadat Kostas Manolas de bal niet uit het strafschopgebied kreeg. Niet veel later bracht Napoli het verschil weer terug tot twee goals, doordat Dries Mertens een vrije trap net buiten het strafschopgebied op onberispelijke wijze in de linkerbovenhoek mikte, maar opnieuw zorgde Simy voor nieuwe spanning. De Nigeriaan scoorde kort na de rust in een één-op-één-situatie met keeper Alex Meret. Niet veel later kwam Crotone zelfs langszij: Junior Messias won een sprintduel van Nikola Maksimovic en had daardoor een vrije doortocht. Toch trok Napoli aan het langste eind dankzij een laag schot van Giovanni Di Lorenzo.