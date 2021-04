‘Daar vreesden we wel voor bij Noa Lang, maar dat zal het niet zijn’

Vrijdag, 2 april 2021 om 16:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:24

Het lijkt erop dat het herstel van Noa Lang voorspoedig verloopt. Club Brugge-trainer Philippe Clement verklaart vrijdag dat de vleugelaanvaller er momenteel aardig goed aan toe is, al komt de uitwedstrijd tegen KV Kortrijk van zaterdag nog te vroeg voor hem. Wellicht keert Lang, die het jeugd-EK moest verlaten vanwege een knieblessure in het duel van Jong Oranje met Jong Duitsland (1-1), terug in de topper tegen Anderlecht op 11 april.

"Het gaat redelijk goed met hem", geeft Clement op de persbijeenkomst van vrijdagmiddag een positief signaal af over de revaliderende Lang. "Het is een vervelende blessure: een heel zware bloeduitstorting in en rond de knie, maar nu is het al heel wat beter.", aldus de coach van de koploper in de Pro League. Uit medisch onderzoek van de medische staf van Jong Oranje bleek maandag al dat Lang niet hoefde te vrezen voor een maandenlange absentie. "Kort na het incident had ik Noa al aan de lijn. Ook in de dagen daarna hadden we veel contact. Voor ons is het vervelend dat de diagnose gesteld werd door een andere medische staf. Daarom heeft Noa ons altijd heel goed op de hoogte gehouden."

Clement kan ondanks het voorspoedige herstel nog niet exact zeggen wanneer Lang zijn rentree maakt bij Brugge. "Zal hij de wedstrijd van volgend weekend tegen Anderlecht halen of niet? Of de week erna?", vraagt de succesvolle oefenmeester zich hardop af. "Het is afwachten hoe snel zijn revalidatie gaat. Het zal niet iets van zijn van maanden en daar vreesden we in het begin wel voor." Clement wil ten koste van alles voorkomen dat Lang, dit seizoen een van de smaakmakers in Brugge, te snel terugkeert. Er zal dan ook geen enkel risico worden genomen met de van Ajax gehuurde buitenspeler.

"Het is gevaarlijk om doelen te stellen met blessures. Als je risico's neemt met een spierblessure, dan is er een kans dat zijn seizoen afgelopen is. Je moet een verstandige beslissing nemen en de gezondheid van een speler niet op het spel zetten voor één duel, ook al is dat tegen Anderlecht", doelt Clement op het topduel met de grootmacht uit Brussel over ruim een week. "We gaan niets forceren, maar wel elke dag hard werken met de medische staf om zo progressie te maken." De Brugge-coach grijpt het persmoment aan om Lang een groot compliment te maken. Hij is met een bepaalde reputatie hierheen gekomen, maar als ik zie hoe professioneel hij hier weer mee omgaat, dat is echt top."