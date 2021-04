Duván Zapata hoopt op Engeland uit en spreekt clubvoorkeur uit

Vrijdag, 2 april 2021 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:08

Duván Zapata sluit niet uit dat hij in de toekomst het shirt van Arsenal draagt, zo laat de aanvaller van Atalanta weten in een interview met La Gazzetta dello Sport. Zapata werd de voorbije weken in verband gebracht met Chelsea en Liverpool, maar heeft zelf duidelijk een andere clubvoorkeur. Als kleine jongen keek de dertigjarige spits al naar wedstrijden van Arsenal en in het bijzonder Thierry Henry.

Zapata, die volgens Goal door Chelsea wordt gezien als een goedkoop alternatief voor Erling Braut Haaland, is bezig aan een uitstekend seizoen bij Atalanta. De aanvalsleider kwam tot dusver tot veertien treffers en bereidde twaalf doelpunten voor. "Een toekomst in de Premier League? Zeg nooit nooit", aldus Zapata. "Als kind keek ik graag naar wedstrijden uit de Premier League. Ik was een groot fan van Arsenal en stond ieder weekeinde vroeg op om hun wedstrijden te bekijken. In Colombia houden we van de Premier League, ik was verliefd op Thierry Henry."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

West Ham United ondernam in 2019 een poging om Zapata naar Engeland te halen, maar ving bot met een bedrag van 34 miljoen euro. Sampdoria besloot de vijftienvoudig international van Colombia daarop voor twee jaar te verhuren aan Atalanta, dat bij de onderhandelingen een optie tot koop bedong en de spits vorig jaar definitief overnam voor 26 miljoen euro. Inmiddels staat de aanvaller namens Atalanta op 92 wedstrijden in de Serie A, waarin hij 52 keer het net wist te vinden.

Clubs die bereid zijn om Zapata over te nemen zullen met een flinke zak geld moeten komen, daar de aanvaller een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2023. Trainer Gian Piero Gasperini zal er niet om staan te springen om wederom een sterspeler te laten vertrekken, nadat afgelopen winter Alejandro Gómez de club verliet. De Argentijn verliet de club nadat hij in onmin leefde met Gasperini. Sevilla besloot Gómez daarop over te nemen, waar hij niet altijd op een basisplaats hoeft te rekenen.