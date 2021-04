Drietal spelers brengt Juventus in verlegenheid met illegaal coronafeest

Donderdag, 1 april 2021 om 15:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:59

Weston McKennie, Paulo Dybala en Arthur Melo hebben deelgenomen aan een illegaal coronafeest, zo meldt Tuttosport donderdag. Het drietal greep de interlandbreak aan om woensdagavond in de woning van McKennie met enkele tientallen gasten een feest te organiseren. Toen de Italiaanse politie hoogte kreeg van de festiviteiten en ter plaatse ging, werden de spelers van Juventus op de bon geslingerd.

McKennie speelt zijn interlands voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, maar kreeg rust van bondscoach Gregg Berhalter voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Noord-Ierland (1-2 winst) en Jamaica (4-1 winst). Paulo Dybala en Arthur Melo, internationals van respectievelijk Argentinië en Brazilië, hoefden eveneens niet in actie te komen. De CONMEBOL besloot om alle in maart te spelen WK-kwalificatiewedstrijden te schrappen. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond gaf daarmee gehoor aan de wens van een aantal Europese topclubs, die de voorbije weken aangaven niet mee te zullen werken aan de uitlevering van internationals, aangezien spelers bij terugkomst in verplichte quarantaine zouden moeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het illegale feest werd rond half twaalf 's avonds ontdekt, toen een van de buurtbewoners er melding van maakte bij de politie. Aangezien ook in Italië strenge coronamaatregelen gelden en een avondklok van kracht is, overtrof het drietal de regels. Toen de politie ter plaatse was duurde het eerst een uur voordat de woning kon worden betreden. Een deel van de gasten had zich intussen uit de voeten gemaakt, de rest kreeg een boete opgelegd. Daarnaast zullen de spelers van Juventus eveneens worden gestraft door de club middels een geldboete.

In aanloop naar de derby tegen Torino van zaterdag zullen McKennie, Dybala en Arthur meerdere tests moeten ondergaan om er zeker van te zijn dat ze niet besmet zijn geraakt met het coronavirus. Een eventuele besmetting zou voor trainer Andrea Pirlo bijzonder slecht uitkomen, daar Merih Demiral en Leonardo Bonucci ook al zijn teruggekeerd van de interlandbreak met een positieve coronatest. Demiral kwam de voorbije week uit voor Turkije, terwijl Bonucci met Italië op pad was. Beide verdedigers zitten momenteel in quarantaine.