UEFA luistert naar wens bondscoaches en breidt EK-selecties mogelijk uit

Donderdag, 1 april 2021 om 14:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:20

De UEFA gaat de mogelijkheid bekijken om meer spelers te laten opnemen in de selecties voor het EK komende zomer. Dat heeft een woordvoerder van de Europese voetbalbond laten weten aan persbureau AFP. De UEFA komt daarmee tegemoet aan de wens van verschillende bondscoaches, die tijdens de voorbije WK-kwalificatiewedstrijden openlijk aangaven over meer spelers te willen beschikken komende zomer.

"De UEFA neemt het in overweging, maar er is nog geen besluit genomen", luidt de verklaring van de UEFA. Op dit moment mogen bondscoach maximaal 23 spelers selecteren. Dat aantal moet, gezien de bomvolle speelkalender, worden uitgebreid naar 25 of 26 spelers. Onder andere Roberto Mancini van Italië en Roberto Martínez van België sprak zich openlijk uit over de krappe selecties en bijbehorende gebreken als gevolg van de coronapandemie.

“Ikzelf en de Belgische bond steunen het idee om met selecties van bijvoorbeeld 26 spelers, en niet 23, naar het EK te gaan", liet Martínez weten na afloop van de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (8-0). "Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel doelman meepakken. We hebben dat al besproken met andere coaches, zoals die van Engeland en Italië. We hopen dat de UEFA erover nadenkt."

"Het probleem is vooral dat als er spelers zijn met problemen tijdens het toernooi, het moeilijk is om spelers op te roepen als ze op vakantie zijn", vulde Mancini zijn collega aan. Het EK begint op vrijdag 11 juni. Tien dagen voor de start van het eindtoernooi moeten de selecties bij de UEFA bekend zijn. De bond bevestigde woensdag wel dat er tijdens het EK, net als dat het geval was in de Nations League, vijf wissels zijn toegestaan.