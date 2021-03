Van der Vaart: ‘Die kan er helemaal niks van, dat vind ik zo’n slechte speler’

Woensdag, 31 maart 2021 om 23:15 • Chris Meijer

Rafael van der Vaart is na het WK-kwalificatieduel tussen Duitsland en Noord-Macedonië vernietigend over Antonio Rüdiger. Die Mannschaft ging in de Schauinsland-Reisen-Arena van Duisburg met 1-2 onderuit tegen Noord-Macedonië. Van der Vaart stelt in de studio van Ziggo Sport dat Rüdiger, die normaal gesproken voor Chelsea speelt, er ‘helemaal niets van kan’.

“Die verdedigers van Duitsland... Ik weet niet wat die aan het doen waren vandaag. Ze kijken allemaal naar de bal, niet naar hun tegenstander. Pandev doet eigenlijk niks, die staat daar gewoon. Wat doet Emre Can nou? Nog een beetje half, van: ik heb er alles aan gedaan”, zegt Van der Vaart na het zien van de 0-1, die in het slot van de eerste helft werd aangetekend door Goran Pandev. “Echt ongelofelijk. Als dit in Nederland gebeurt, zeggen we allemaal: dit kan alleen in de Nederlandse competitie”, vult presentator Jack van Gelder aan.

Good old Goran Pandev ?

In Duisburg staat de 37-jarige spits maar weer eens op de juiste plek ??#ZiggoSport #WCQ #GERMKD pic.twitter.com/XMxZkxzEnA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 31, 2021

“Wij klagen over Nederland, maar wat denk je dat er morgen in de BILD Zeitung staat? Bij de 1-2 gebeurt hetzelfde: Kimmich is te lui om even mee te lopen. Weet je, het is allemaal niks. Ze kijken allemaal naar de bal en niet naar hun man, terwijl het vijf tegen drie is”, gaat Van der Vaart verder. “Die Rüdiger, dat moet ik eerlijk zeggen. Tegen hem heb ik ook nog gespeeld (toen Van der Vaart bij Hamburger SV en Rüdiger bij VfB Stuttgart speelde, red.). Hij speelt nu bij Chelsea, die kan er helemaal niks van. Dat vind ik zo’n slechte speler. Maar goed, hij heeft het met zijn kwaliteiten ver geschopt. Hij speelt volgens mij altijd bij Chelsea, maar ik vind het helemaal niks.”

“In Duitsland is dit dodelijk. Löw heeft natuurlijk ook aangekondigd dat hij ermee stopt na het WK. Dat zou bij ons ook gebeuren: geloven die jongens nog in hem? Moet hij nu eruit om nog iets van het EK te maken? Dit komt wel aan”, benadrukt Van der Vaart. Marc-André Ter Stegen verdedigde woensdagavond het doel van Duitsland, maar de oud-middenvelder denkt niet dat de sluitpost van Barcelona spoedig de eerste doelman in die Mannschaft zal worden. “Ik vind hem een prima keeper, maar geen schijn van Neuer. Ter Stegen speelt veel bij Barcelona, maar Neuer is tien keer beter.”